На Житомирщині нардеп Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину

На трасі Київ – Чоп на Житомирщині народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Смертельна аварія сталася 3 листопада близько о 09:45 у районі села Березівка Житомирського району. Що стало причиною ДТП – наразі невідомо.

Дивіться також П'яним збив на смерть 76-річного велосипедиста: на Прикарпатті заарештували депутата

Нардеп збив дівчину на трасі Київ – Чоп

У поліції повідомили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі. Під час руху він збив 18-річну дівчину, яка від отриманих травм загинула на місці.

За кермом авто був 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах повідомили, що водій – депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Аварія за участі нардепа на Житомирщині – більше у галереї

На місце аварії також викликали детективів Державного бюро розслідувань. Вони вже прибули на Житомирщину, вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення.

Також продовжують працювати слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Нині встановлюються всі обставини смертельної ДТП.

Як повідомили правоохоронці, попередня правова кваліфікація – частина 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Слідчі призначили низку експертиз.

Що стало причиною наїзду на пішохода – наразі невідомо.

Аварії та ДТП в Україні: останні новини