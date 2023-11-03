На Житомирщині нардеп Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину
Джерело:ГУНП в Житомирській області
На трасі Київ – Чоп на Житомирщині народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Смертельна аварія сталася 3 листопада близько о 09:45 у районі села Березівка Житомирського району. Що стало причиною ДТП – наразі невідомо.
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Нардеп збив дівчину на трасі Київ – Чоп
У поліції повідомили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі. Під час руху він збив 18-річну дівчину, яка від отриманих травм загинула на місці.
За кермом авто був 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах повідомили, що водій – депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.
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На місце аварії також викликали детективів Державного бюро розслідувань. Вони вже прибули на Житомирщину, вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення.
Також продовжують працювати слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Нині встановлюються всі обставини смертельної ДТП.
Як повідомили правоохоронці, попередня правова кваліфікація – частина 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Слідчі призначили низку експертиз.
Що стало причиною наїзду на пішохода – наразі невідомо.
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