На Житомирщині п'яний водій на смерть збив 16-річну дівчину

У селищі Городниці Житомирської області 30 січня трапилася смертельна ДТП. Водій Volkswagen збив 16-річну місцеву мешканку.

Деталі смертельної ДТП

Трагедія трапилася близько 22:40 у Новоград-Волинському районі. На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та медики.

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Відомо, що 38-річний водій є місцевим працівником лісового господарства. Він рухався сільською дорогою й наїхав на дівчину, яка йшла назустріч.

Потерпіла померла у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Водія також відвезли у медзаклад, однак для перевірки. З'ясувалося, що у його крові було 2,4 проміле алкоголю.

У поліції додали, що керування автомобілем у стані сп'яніння передбачає від 5 до 10 років ув'язнення, якщо воно призвело до смерті людини. Правоохоронці також закликали пішоходів використовувати світловідбивні елементи одягу у темну пору доби.



На Житомирщині п'яний водій збив 16-річну дівчину

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