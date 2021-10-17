На Житомирщині вантажівка перетворила легковик на брухт: двоє загиблих

На дорозі Київ – Чоп у Житомирській області 17 жовтня сталась ДТП за участю вантажівки та легковика. На жаль, двоє людей загинули.

Аварія трапилась близько 1:00 біля селища Пулини. Зіткнулись автомобіль Audi та вантажівка Mercedes.

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Двоє загиблих

Водій та пасажирка легковика загинули одразу. Легковик зазнав значних пошкоджень. Він буквально перетворився на "купу металу".

Патрульні огородили місце ДТП. Обставини аварії встановлюють. Правоохоронці вкотре закликають водіїв бути уважними за кермом та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.



Легковик зіткнувся з вантажівкою / Фото поліції Житомирщини



Водій та пасажирка авто загинули / Фото поліції Житомирщини

Схожа ДТП на Львівщині

У Львівській області зранку 17 жовтня на трасі "Львів – Тернопіль" теж легковик зіткнувся з вантажівкою. Водій "Lada Priora" не впорався з керуванням та влетів у вантажний автомобіль "DAF". У результаті водій та пасажир машини загинули.

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