На Житомирщині військовий поранив хлопчика: в якому стані дитина

13 липня 2021 , 18:14
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Джерело:

24 канал

У Новоград-Волинському, що на Житомирщині, військовий поранив 9-річного хлопчика. Дитина перебуває в реанімації лікарні "Охматдит" у важкому стані.

Медичний директор столичної лікарні "Охматдит" Сергій Чернишук розповів одному із телеканалів подробиці стану пораненого хлопчика.

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Стан пораненого військовим хлопчика

За словами медика, стан маленького потерпілого й надалі важкий.

Дитина перебуває в реанімації на штучній вентиляції легень, 
– повідомив Чернишук.

За його словами, невідомо, чи потрібна буде хлопчику операція. Наразі лікарі проводять всі необхідні обстеження, аби прийняти рішення. Медичний директор лікарні підтвердив, що у дитини є комплексне ураження деяких органів, однак деталей не розповів.

Інцидент на Житомирщині: головне

  • Дитина отримала поранення у батьківському домі. Військовий гостював там і за чаркою вирішив похизуватися перед дітьми зброєю. У результаті підстрелив сина господарів. 
  • За попередньою інформацією, у 9-річного хлопчика пошкоджені хребет, шлунок та селезінка.
  • Військовий сам привіз потерпілого до лікарні. Спершу він заявив, що дитину нібито поранили біля річки. Водночас у машині військового знайшли арсенал – 2 автомати Калашнікова та 1 пістолет "Форд"-17.
  • Хлопчика з Новоград-Волинського евакуювали до "Охмадиту" у Києві, залучивши гелікоптер спеціального авіаційного загону ДСНС України.
Автор: Наталія Пристанська