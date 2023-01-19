У Кремлі відповіли на сумніви Зеленського в тому, чи живий Путін

Напередодні Президент України висловив сумнів, що російський диктатор ще живий. У Кремлі вирішили на це відповісти.

Так, прессекретар бункерного президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін "є і буде". Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми Я не знаю, чи Путін живий, і чи це взагалі він, – Зеленський про можливість перемовин з Росією

Пєсков зазначив, що і Росія, і Путін для України та Зеленського – це велика проблема.

І зрозуміло, що суто психологічно пан Зеленський вважав би за краще, щоб ані Росії, ні Путіна не було.Але чим раніше український режим усвідомить те, що Росія і Путін є і будуть, що рано чи пізно все одно доведеться відмовлятися від усього антиросійського, тим краще для такої країни, як Україна,

– цинічно заявив прессекретар Путіна.

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Володимир Зеленський сумнівається, чи живий Путін

Зауважимо, що відповідну заяву Володимир Зеленський зробив вранці 19 січня під час Українського сніданку в Давосі.

Глава держави зазначив, що відколи став президентом, "робили все, щоб дипломатією звільнити наші землі". Втім, у Росії хтось не хотів, у когось не було часу, хтось не вірив та висував вимоги. "Таких хтось було дуже багато з центром у Москві. І сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити, і про що говорити", –зазначив Зеленський.

Він додав, що не зовсім до кінця розуміє, що Путін живий, або що він приймає рішення.

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Зверніть увагу! ЗМІ заявили, що Путін нібито проходить чергове лікування. Мовляв, через це він став "мовчазним та глибоко стурбованим". Через ослаблення імунітету диктатор все частіше випускає своїх двійників.

"Путін проходить курс лікування препаратами, які крім лікувальної дії викликають слабкість, запаморочення, відсутність апетиту, що не найкращим чином позначається на його психоемоційному стані", – сказали "інсайдери".