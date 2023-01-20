Чудовий тролінг, – американський політик про сумніви Зеленського щодо того, чи живий Путін

Президент України Володимир Зеленського красиво потролив російського диктатора Владіміра Путіна. Засумніватися, чи той взагалі живий – оригінальний та цікавий крок.

Про це 24 Каналу розповів громадський політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округ Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, Зеленський має право так красиво тролити Путіна після усіх замахів та інших проблем, які він пережив з 24 лютого.

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Він підкреслив, що це оригінальний та нестандартний крок. І навіть натякнув, як можна було б розрізнити двійників Путіна, якщо вони дійсно існують.

Враховуючи усі чутки щодо двійників Путіна, їх можна розрізняти за вухами. Це – кримінологія. Але хтось таки ухвалює ці рішення по війні. І комусь доведеться підписувати капітуляцію. Не впевнений, що це буде Путін. Можливо, двійник Патрушева або двійник Мєдвєдєва,

– припускає Рашкін.

Зеленський красиво потролив Путіна – Рашкін

Путін не готовий до наслідків

Як наголосив Рашкін, російський диктатор Путін, ймовірно, нічого не розуміє щодо війни в Україні та теперішньої ситуації. Він шукає собі виправдання і ще глибше себе закопує.

Він може робити з себе жертву. Або навіть вважати себе сакральною жертвою. Можливо, це йому навіть буде приємно. Він з себе зробив сакральну жертву ідіотизму. За усі його злочини будуть наслідки. А він до них не готовий. Путін дуже довго уникав наслідків. І зараз не хоче ними займати. Але це за ним йде,

– зазначив Рашкін.

Російський диктатор ще може зробити різні неадекватні рішення щодо війни на кшталт використання ядерної зброї. Але, на думку Рашкіна, це лише наблизить кінець самого Путіна.

Зеленський засумнівався, чи Путін взагалі живий