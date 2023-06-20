Живий-здоровий і з новою зачіскою: Джапарова показала спільне фото з Будановим

Російська пропаганда осоромилась черговим невдалим фейком про "смерть" начальника ГУР Кирила Буданова. Заступниця міністра закордонних справ України опублікувала свіженьку світлину з керівником розвідки.

Відповідне фото Джапарова запостила у фейсбук. Буданов на світлині – живий-здоровий.

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Начальник ГУР змінив зачіску

Дискутували, обмінювались думками, планували із послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі. Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові,

– йдеться у пості.

Це уточнення Джапарова зробила насамперед для російських пропагандистів, які вже тиждень як "важко поранили" нашого керівника розвідки, а потім відправили його у кому за кордон.

На світлині видно також, що Кирило Буданов змінив зачіску.

Буданов зустрівся з послом Японії / Фото з фейсбуку Джапарової

Глава ГУР змінив зачіску / Фото з фейсбуку Джапарової

Що відомо про "смерть" Буданова