"Жоден український канал не постраждав": Зеленський ввів у дію санкції проти "НАШ"

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти проросійського каналу "НАШ". Глава держави зауважив, що справді українські канали не постраждали.

Указ про введення санкцій проти каналу "НАШ" набув чинності з моменту підписання президентом. Тому офіційно канал Євгенія Мураєва уже під обмеженнями.

Важливо РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"

Українські канали не постраждали

Президент Володимир Зеленський опублікував допис, у якому розповів про насичений день під час візиту до Харкова. Саме там зібралося виїзне засідання РНБО де й ухвалили рішення щодо санкцій.

Жоден справді наш, український телеканал не постраждав,

– наголосив президент.

Згідно з указом президента, санкції проти каналу "НАШ" ввели на 5 років. Зокрема проти нього передбачені такі обмеження:

блокування активів та обмеження у розпорядженні майном;

обмеження торговельних операцій;

заборона виводити капітал з України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання ліцензій;

заборона участі у приватизації;

заборона користування радіочастотним ресурсом України;

припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

​Санкції проти каналу "НАШ": головне

Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції проти проросійського телеканалу "НАШ" на виїзному засіданні у Харкові. Обмеження ввели на підставі подання СБУ. Нацрада з питань радіомовлення і телебачення неодноразово перевіряла канал "НАШ". У вересні 2021 року Нацрада звернулася до суду з позовом про анулювання його ліцензії.

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