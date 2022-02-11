"Жоден український канал не постраждав": Зеленський ввів у дію санкції проти "НАШ"
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти проросійського каналу "НАШ". Глава держави зауважив, що справді українські канали не постраждали.
Указ про введення санкцій проти каналу "НАШ" набув чинності з моменту підписання президентом. Тому офіційно канал Євгенія Мураєва уже під обмеженнями.
Важливо РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"
Українські канали не постраждали
Президент Володимир Зеленський опублікував допис, у якому розповів про насичений день під час візиту до Харкова. Саме там зібралося виїзне засідання РНБО де й ухвалили рішення щодо санкцій.
Жоден справді наш, український телеканал не постраждав,
– наголосив президент.
Згідно з указом президента, санкції проти каналу "НАШ" ввели на 5 років. Зокрема проти нього передбачені такі обмеження:
- блокування активів та обмеження у розпорядженні майном;
- обмеження торговельних операцій;
- заборона виводити капітал з України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- анулювання ліцензій;
- заборона участі у приватизації;
- заборона користування радіочастотним ресурсом України;
- припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
- повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу;
- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
Санкції проти каналу "НАШ": головне
Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції проти проросійського телеканалу "НАШ" на виїзному засіданні у Харкові. Обмеження ввели на підставі подання СБУ. Нацрада з питань радіомовлення і телебачення неодноразово перевіряла канал "НАШ". У вересні 2021 року Нацрада звернулася до суду з позовом про анулювання його ліцензії.
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