Жодних заяв про вихід з фракції не писав, – Разумков про роботу в Раді у лавах "слуг"

Дмитро Разумков стверджує, що жодних заяв про вихід з фракції "Слуга народу" не писав. За словами нардепа, водночас монобільшість не ухвалювала рішень про його виключення зі своїх лав.

Про це колишній спікер парламенту повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Я не виходив з фракції "Слуга народу", це унікальна ситуація, такого раніше не було. Оскільки я жодних заяв про вихід не писав, нових заяв про вхід мені точно писати не потрібно,

– сказав він.

Разумкова також зазначив, що чув розмови про позбавлення мандата. За його словами, "це виглядає досить дивно, але абсолютно незаконно".

Народний депутат додав, що такому розвитку подій не здивується та наголосив, що "точно легко це колегам зробити не вдасться".

Відставка Разумкова: що відомо

Офіційна процедура відкликання Разумкова з посади спікера стартувала 4 жовтня. Вже 5 жовтня його відсторонили від ведення засідань на 2 дні.

На позачерговому засіданні 7 жовтня парламентарі проголосували за відставку Разумкова з посади голови Ради. У "Слузі народу", заявили, що він відступив від загальних принципів і більше не є членом команди.

Сам вже ексголова Ради у своїй промові нагадав про передвиборчі обіцянки та подякував за 2 роки роботи. Він додав, що його принципи не змінилися. Наостанок Разумков закликав усіх залишатися людьми.

Згідно з регламентом Верховної Ради України, спікер не може бути членом будь-якої парламентської фракції.