Жодного закритого неба та миротворців НАТО в Україні не буде, – Шольц

Олаф Шольц заявив, що Володимир Зеленський має право вимагати від НАТО більшої підтримки. Однак Альянс не допомагатиме Україні зі закриттям неба, миротворців також не вводитимуть.

Відповідні заяви канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив в ефірі шоу "Енн Уілл". Політик зазначив, що вторгнення Росії в Україну є "поверненням до імперіалізму".

Читайте також Путін домігся зворотного ефекту вторгненням в Україну, – Шольц

Шольц про закриття неба над Україною

Олаф Шольц пригрозив Росії, аби та не сміла нападати на Німеччину. Водночас наголосив, що країна повинна готуватися, адже має такого сусіда як Росія.

Він також зауважив, що вимоги Зеленського щодо більшої допомоги Україні є справедливими.

Однак ми не будемо вступати в бойові дії з військовими, навіть якщо ви називаєте їх миротворцями, і ми не створимо безпольотну зону,

– зазначив канцлер Німеччини.

Шольц вважає, що такі заходи стали б початком "грандіозного протистояння між НАТО і Росією". А Альянс не хоче бути частиною цієї війни.

Водночас НАТО, за словами політика, готується до радикальних заходів у випадку застосування Росією біологічної та хімічної зброї.

Нагадаємо, раніше Шольц повідомив, в Німеччині працюють над тим, щоб якнайшвидше цілком і повністю відмовитися від російських нафти та вугілля.

Ознайомтеся – у Німеччині відреагували на вимогу Росії платити за газ у рублях: дивіться відео