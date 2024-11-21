Жодної капітуляції не буде, – керівник ЦПД про удар Росії міжконтинентальною ракетою

Росія зранку 21 листопада радше за все вперше за увесь час повномасштабного вторгнення застосувала міжконтинентальну балістичну ракету "Рубеж". Такі дії з боку Москви різко прокоментували у Центрі протидії дезінформації.

Навіть попри таку атаку "жодної капітуляції України не буде". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка у його телеграм-каналі.

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Реакція ЦПД на удар міжконтинентальною ракетою

Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом, а різні воєнкори Росії почали кричати про "капітуляцію України". Жодної капітуляції не буде,

– заявив Коваленко.

За його словами, спроби Москви "підвищити ставки" також не вдалося, оскільки стратегія "мир через силу" продовжує працювати. Керівник ЦПД наголосив, що Росія дедалі більше набуває "неадекватної поведінки", яка навіть гірша за Пхеньян.

"Росія все більше виглядає неадекватнішою за КНДР і наближає той момент, коли їх токсичність для інших переважатиме за вигоду використання Росії в якості сировинного придатка", – додав він.

Нагадаємо, Росія вкотре здійснила атаку на Україну, за даними моніторингових каналів, новою російською ракетою РС-26 "Рубеж" середньої дальності з дуже великою швидкістю та страшною ударною силою, що еквівалентно трьом ракетам "Іскандер-М".