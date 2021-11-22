Жомова яма Киви: суд залишив скаргу без руху, бо нардеп не хоче платити судовий збір

ВАКС конфіскував у скандального Іллі Киви 1,25 мільйона гривень прибутку від жомової ями. Згодом проросійський нардеп пішов до Верховного суду з касаційною скаргою.

Однак скаргу залишили без руху, оскільки політик не сплатив 42 тисячі гривень судового збору. У відповідь Кива влаштував істерику заявивши, що може цього не робити, бо є учасником бойових дій.

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Дійсно, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України звільняються від сплати судового збору в усіх судових інстанціях у справах, повязаних з порушенням їхніх прав.

При цьому, на думку Верховного Суду, права Іллі Киви як учасника бойових дій ніхто не порушував, а тому він має сплатити 42 тисячі гривень збору,

– додали у Центрі протидії корупції.

Жомова яма Киви: що відомо

У декларації за 2019 рік Кива вказав дохід в 1,2 мільйона гривень від жомової ями. Вона має площу 400 квадратних метрів. Її використовували для відходів з виробництва цукру.

Журналісти Bihus.Info їздили на місце, де за документами розташовувалася жомова яма. Там охоронець розповів їм, що яму не використовували за призначенням протягом року.

САП 20 травня подала позов до Вищого антикорсуду та вимагала стягнути з нардепа 1,2 мільйона гривень у дохід держави. У декларації Киви за 2020 рік жомової ями вже не було.

Окрім цього, слідчі встановили, що проросійський політик, не бувши власником жомової ями та не маючи прав на володіння нею, користувався та розпоряджався цим майном.

Справа жомової ями – унікальна, оскільки це перший в історії України випадок цивільної конфіскації необґрунтованих активів.

Текст публікації Центру протидії корупції:

​​Жомова яма: Верховний суд залишив скаргу Киви без руху, бо він не хоче платити судовий збір

Ілля Кива пішов до Верховного суду з касаційною скаргою на рішення Вищого антикорупційного суду конфіскувати його необгрунтований "дохід" від нібито оренди жомової ями.

Щоправда, поки що в касації залишили скаргу без руху, оскільки Кива не сплатив 42 тисячі гривень судового збору.

ОПЗЖшний депутат заявив, що є учасником бойових дій, а тому може цього не робити.

Дійсно, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України звільняються від сплати судового збору в усіх судових інстанціях у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав.

При цьому, на думку Верховного суду, права Іллі Киви як учасника бойових дій ніхто не порушував, а тому він має сплатити 42 тисячі гривень збору.

Справа жомової ями – унікальна, оскільки це перший в історії України випадок цивільної конфіскації необґрунтованих активів. Центр протидії корупції активно відстоював ідею запровадження цього інструменту, який дозволяє доволі швидко конфісковувати необґрунтовані активи нечесних посадовців на користь держави.