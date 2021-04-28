У Дніпрі вкотре продовжили жорсткий карантин. Тепер жорсткі обмеження в місті будуть діяти до 30 червня. Послабили протиепідеміологічні заходи тільки для студентів медичних навчальних закладів.

Про продовження карантину мовиться в протоколі засідання міської комісії надзвичайних ситуацій. Його оприлюднили о 17 годині 28 квітня.

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Що змінилося для студентів-медиків

Студентам, які закінчують медичні навчальні заклади, дозволять відвідати один масовий захід – скласти основний кваліфікаційний іспит. Мовиться про "Крок", який проходять у формі тестування.

Які обмеження зараз є в місті

Дніпропетровська область наразі перебуває в помаранчевій зоні карантину. Однак місцева влада Дніпра посилила карантинні обмеження.

Учні старшої школи (5 – 11 класи) у місті навчаються дистанційно.

Молодша школа (1 – 4 класи) вчиться у звичайному режимі.

У громадському транспорті пасажирам дозволено їздити лише на сидячих місцях. Всі вони мають бути в масках.

Заклади громадського харчування в місті працюють лише до опівночі. У них дотримуються жорстких карантинних норм – за столом можуть бути не більше 4 осіб; столи мають стояти на відстані не ближче, ніж 2 метри.

Пільгові перевезення у транспорті Дніпра є лише з 10:00 по 15:00.

Знижка 25% в маршрутках і безплатний проїзд у тролейбусах діє для учнів 5 – 11 класів є лише в період з 10:00 по 15:00.

Ситуація з коронавірусом у Дніпрі

За добу 28 квітня в місті зафіксували 319 випадків інфікування. Загалом на коронавірус у місті захворіли 52 897 людей, із яких 1418 осіб померли. Вилікувалися в Дніпрі 46 927 осіб.

У Дніпропетровській області за день COVID-19 заразилися 584 людини. Загалом в області захворіли 119 204 людини.

Зверніть увагу! У Дніпрі посилили карантин 25 березня. Також його продовжували вже 23 квітня, однак тоді казали, що він буде в місті до 10 травня.



Обмеження в різних зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу