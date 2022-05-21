Жорстока і неспровокована війна Путіна проти України, – Байден звинуватив Росію у зростанні цін

Президент США Джо Байден вкотре звинуватив Росію. Цього разу, на його думку, країна-агресорка безпосередньо винна у зростанні цін не лише в Україні, а й по всьому світу.

Відповідну думку Джо Байден висловив у своєму твітері. Він наголосив, що саме війна, розв'язана Росією проти України, негативно вплинула на зростання цін по всьому світу.

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Байден наголосив на важливості забезпечення постачання

Президент США підкреслив, що дефіцит напівпровідників негативно вплинув на цінотворення. Вартість усього, що має стосунок до чипів, зросла. А тепер до цього додалася ще й війна, розв'язана Росією проти України.

А тепер жорстока і неспровокована війна Путіна проти України ще більше підкреслила необхідність убезпечити наші критичні ланцюги постачання,

– наголосив Байден.

Крім того, він наголосив на важливості співпраці зі стратегічними партнерами. Тими, хто поділяє думки США. Зокрема, Південною Кореєю. Це, на думку Джо Байдена, дозволить уникнути проблем із постачанням напівпровідників.

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Тим часом санкції проти Росії продовжують працювати та набирати обертів. З країни-агресорки щоденно йдуть все нові й нові бізнеси, а про інвестиції в неї узагалі ніхто не замислюється.

Санкційне кільце навколо Росії звужується

Напередодні Велика Британія ввела нові санкції проти авіакомпаній з Росії. Вона заборонила їм продавати свої слоти в аеропортах, якими через закритий повітряний простір вона скористатися не може. Так, за переконанням уряду Великої Британії, країна-агресорка втратить 50 мільйонів фунтів.

Пропагандистські ЗМІ в Росії розповідають, що в країні стало краще жити. Водночас почала зростати кількість магазинних крадіжок. А сплеск цього припав саме на початок повномасштабної війни проти України.

Упродовж останнього місяця росіяни на 18% частіше почали цупити щось у крамницях. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом за минулий рік. Мовиться про 130 пограбувань, а їхній середній чек – 1 500 рублів (приблизно 700 гривень за актуальним курсом).

Дивує, що найбільше крадуть не алкоголю. Першу позицію у рейтингу посідають кондитерські вироби – 19%. Після них уже йдуть ковбаса та алкоголь 16 та 14% відповідно.

А ще Росію продовжують покидати світові бренди. Так, Reebok вирішила не псувати собі репутацію та продала всі магазини по країні. Так, 100 торгових точок перейшли до турецького холдингу FLO Retailing. Їх, до слова, оцінюють у 22,5 мільйона доларів США.

McDonald's теж ухвалив рішення залишити росіян без гамбургерів, але вже не тимчасово. У компанії працюють над продажем свого бізнесу, розташованого в Росії. У мережі наголосили на тому, що не можуть ігнорувати ту гуманітарну кризу в Україні, причиною якої стало військове вторгнення країни-агресорки.

Про продаж свого бізнесу у Росії Китаю заявив власник ще кількох брендів. Мовиться про Reserved, Cropp, House, Mohito і Sinsay. Тож скоро думки про білоруський трикотаж будуть не такими вже й поганими для мешканців країни.

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