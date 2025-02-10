Працівники російських тюрем отримали вказівку жорстоко поводитися з українськими в'язнями, – WSJ
- У перші тижні вторгнення працівники ФСВП отримали особливі настанови, зокрема від генерал-майора Ігоря Потапенка, – йшлося про скасування звичайних правил у поводженні з українськими в'язнями
- Докази цієї практики, представлені у розслідуванні WSJ, включають офіційні документи, інтерв'ю з колишніми ув'язненими та співробітниками ФСВП.
У перші тижні російського вторгнення в Україну керівні співробітники Федеральної служби виконання покарань повідомили охоронцям, що "не буде жодних обмежень проти насильства". Для полонених українців розробили цілу систему.
Про це у своєму розслідуванні пише американське видання Wall Street Journal, передає 24 Канал. Медіа посилається на трьох колишніх співробітників ФСВП.
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Скасування звичайних правил
Джерела WSJ розповіли, "як Росія планувала і здійснювала те, що слідчі ООН описали як широкомасштабні й систематичні тортури". Окрім того, серед доказів офіційні документи, інтерв'ю з українськими ув'язненими та людиною, яка допомогла працівникам ФСВП покинути Росію.
Генерал-майор Ігор Потапенко був начальником управління ФСВП у Петербурзі та Ленінградській області, тож зібрав спецсили в регіональному штабі, аби ознайомити працівників з системою поводження з полоненими українцями.
У WSJ стверджують, що йшлося про скасування звичайних правил – "жодних обмежень проти насильства не буде". Натомість обов'язкові в російській тюремній системі натільні камери, імовірно, були вимкнені.
Цікаво, що з листопада 2024 року Потапенко обіймає посаду віцегубернатора Петербурга.
До слова, наприкінці січня 2025 року Офіс генпрокурора України повідомив можливі версії вибуху в колонії Оленівки у 2022 році, коли загинуло щонайменше 50 українських військовополонених, ще близько 150 було поранено. Слідство припускало використання вогнемета, артилерії або вибухівки.
Пізніше на брифінгу повідомили – за допомогою супутникових знімків не змогли встановити слідів використання артилерії.