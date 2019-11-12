Жорстоке побиття атовця Панова у Києві: підозрюваних взяли під варту

Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у побитті ветерана АТО Ігоря Панова та його дружини Оксани. Один із них – син потерпілої, інший – його товариш. Своєї вини чоловіки не визнають.

Судді погодилися із пропозицією прокуратури та винесли рішення: взяти підозрюваних під варту на 2 місяці без права внесення застави. Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

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Як уточнила спікерка прокуратури Надія Максимець, на допитах підозрювані відмовчувалися, захист просив для них домашній арешт.

До слова, після затримання чоловіків елементи їх одягу, ймовірні знаряддя злочину та інші речові докази взяли на експертизу.

Що відомо про напад на атовця Панова та його дружину?