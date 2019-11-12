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      Жорстоке побиття атовця Панова у Києві: підозрюваних взяли під варту

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      Ігор Панов
      Ігор Панов / фото з соцмереж

      Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у побитті ветерана АТО Ігоря Панова та його дружини Оксани. Один із них – син потерпілої, інший – його товариш. Своєї вини чоловіки не визнають.

      Судді погодилися із пропозицією прокуратури та винесли рішення: взяти підозрюваних під варту на 2 місяці без права внесення застави. Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

      Важливо: У Києві в під'їзді знайшли ветерана АТО з дружиною з проломленими головами

      Як уточнила спікерка прокуратури Надія Максимець, на допитах підозрювані відмовчувалися, захист просив для них домашній арешт.

      До слова, після затримання чоловіків елементи їх одягу, ймовірні знаряддя злочину та інші речові докази взяли на експертизу.

      Що відомо про напад на атовця Панова та його дружину?

      • Обидвох знайшли у під’їзді їх дому з проломленими черепами.
      • Напад на ветерана та його дружину був здійснений 10 листопада.
      • Постраждалих відправили до 17-ї лікарні, де вже провели термінові операції. Так, Панову вже зробили 16 переливань крові.
      • Ветеран російсько-української війни перебуває у критичному стані. Станом на 12 листопада його перевели до військового госпіталю у відділення нейрореанімації. Він – у комі.
      • Натомість ситуація з його дружиною краща – вона вже прийшла до тями, з нею спілкувалась поліція.
      • Слідство переконане: до нападу причетні син Оксани та його друг, який мешкав в одному під'їзді з подружжям.
      • Причиною жорстокого нападу вважають телефонну сварку між мамою та сином. Панова ж побили, бо вступився за жінку.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України АТО Постраждалі Війна на Донбасі Київська прокуратура Новини Києва Кримінальні новини Рішення суду
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