Під звуки вибухів та сирен: Боррель показав, як провів ранок в укритті в Києві

Зранку 7 лютого Росія вчергове здійснила масований ракетний удар по Україні. Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель, який напередодні прибув до Києва, також змушений був ховатися в укритті.

Головний дипломат ЄС поділився фотографіями з бомбосховища і сказав, що почав свій ранок в укритті, коли по всій столиці України звучав сигнал повітряної тривоги.

Читайте також У Києві через обстріл горять 6 поверхів, під завалами можуть бути люди: кадри пожежі

Як Жозеп Боррель відреагував на масований обстріл

Боррель назвав український народ хоробрим.

"Починаю свій ранок в укритті в той час, коли в Києві лунає повітряна тривога. Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала незаконну агресію", – написав політик у соцмережі Х (раніше відомій як твітер).

Жозеп Боррель перебуває з візитом у Києві разом зі своїм спеціальним радником дипломатом Закі Лайді. Дипломат заявив, що метою його чергового візиту є обговорення "непохитної підтримки України з боку ЄС" у військовій та фінансовій сфері, а також на шляху реформ в ЄС.

Масована атака по Україні 7 лютого: головне

Під час ворожої атаки 7 лютого під ударом опинилися 7 областей.

Росіяни застосували 64 засоби повітряного нападу: безпілотники, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Повітряні Сили знищили 44 цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крилаті ракети "Калібр", 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

У столиці внаслідок обстрілу постраждали понад 30 людей, КМВА також повідомляє про чотирьох загиблих.

Це вже четвертий візит Борреля до української столиці з початку повномасштабної війни.