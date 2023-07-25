Під Бахмутом журналіст AFP зазнав осколкових поранень

Росіяни поранили відеожурналіста AFP. Вони атакували безпілотником, тож вочевидь бачили, що на місці перебувають представники ЗМІ.

24 липня журналіст Ділан Коллінз постраждав внаслідок атаки безпілотника під час репортажу. Він перебував на позиціях української артилерії в понеділок. Про це повідомили інші журналісти AFP, які стали свідками вибуху.

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Росія вкотре атакувала журналістів

Ділан Коллінз перебуває в Україні з відрядженням. На момент атаки він був у лісовому масиві й робив репортаж про артилерію ЗСУ.

Його евакуювали до найближчої лікарні. Лікарі повідомили, що його стан не загрожує життю. 35-річний Коллінз перебуває у свідомості та розмовляє з колегами.

Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Наші думки з Діланом і його близькими,

– заявила директорка AFP з Європи Крістін Бухагіар.

У травні загинув журналіст AFP

Ділан Коллінз є громадянином США, який живе в Лівані, але нині працює в Україні. Коллінз працює в AFP з 2018 року і зараз є відеокоординатором агентства в Лівані та Сирії. Також він працював у зонах конфлікту на Близькому Сході та висвітлював війну в Нагірному Карабасі у 2020 році. З початком повномасштабного вторгнення регулярно працював в Україні.

9 травня 2023 року у Часовому Ярі в Донецькій області унаслідок обстрілу з "Градів" загинув відеожурналіст AFP Арман Солдін. Він та його співробітники потрапили під обстріл, перебуваючи з групою українських військових.

Французька прокуратура розпочала розслідування загибелі журналіста. Його гибель кваліфікують як воєнний злочин.

Зазначимо, що згідно з даними IMI від 24 лютого 2022 року Росія вбила 65 журналістів. 10 з них загинули під час виконання професійних обов'язків, останньою жертвою якраз таки став Арман Солдін. Ще 55 загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань.