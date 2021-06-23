"Відкриємо вогонь, якщо не зміните курс", – журналіст ВВС про погрози росіян есмінцю Британії

У Чорному морі 23 червня британський есмінець "Дефендер" здійснював мирний прохід територіальними водами України. На борту корабля перебував кореспондент ВВС Джонатан Біль.

Представник ЗМІ розповів, що капітан обрав безпечний курс за міжнародно визнаним маршрутом цілком свідомо і судно мало пройти територіальними водами України за 12 миль (19 кілометрів) від узбережжя Криму.

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Однак, російські прикордонні кораблі, які супроводжували есмінець "Дефендер", намагалися змусити його змінити напрямок. В якийсь момент одне з суден країни-агресора наблизилося до британського корабля на 100 метрів.

Погрози "відкрити вогонь"

Джонатан Біль також повідомив, що військові Росії по радіо погрожували розпочати атаку.

Ми відкриємо вогонь, якщо ви не зміните курс,

– говорили вони.

З його слів, було чутно залпи, але їх вважали такими, що перебувають поза зоною досяжності.

Капітан корабля Вінсент Оуен нарахував близько 20 літаків.

Інцидент з британським есмінцем: головне

Україна, США та Велика Британія 23 червня провели спільні навчання у Чорному морі – тренувалися на британському есмінці "Дефендер".

Згодом Росія повідомлення, що начебто відкрила попереджувальний вогонь по кораблю, бо він нібито увійшов у "російські територіальні води".

У Великій Британії заперечили цю інформацію. Там заявили, що країна-агресор не здійснювала обстрілів по курсу судна Королівського флоту.

Поки британський есмінець рухався безпечним курсом, його ще й переслідували російські винищувачі.

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