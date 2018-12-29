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      Журналіст подав заяву до поліції проти голови Одеси Геннадія Труханова

      725 Читать новость на русском
      Журналіст "Радіо Свобода" Михайло Штекель
      Журналіст "Радіо Свобода" Михайло Штекель / www.radiosvoboda.org

      Журналіст "Радіо Свобода" Михайло Штекель звернувся із заявою до Малинівського відділу поліції Одеси, а також до підрозділу Державного бюро розслідувань. Його головна вимога: відкриття кримінального провадження щодо перешкоджання Геннадієм Трухановим законній роботі журналіста.

      Про це повідомив Insider.

      Читайте також: Мер Одеси Труханов штовхнув журналіста після засідання суду у своїй справі: відеодказ

      27 грудня, міський голова Одеси Геннадій Труханов після традиційного брифінгу для ЗМІ він відштовхнув кореспондента "Радіо Свобода", після чого журналіста ще й відтягали охоронці чиновника. Журналіст так і не зміг поставити питання міському голові Одеси. Це стало приводом для заяви у правоохоронні органи.

      Я подав дві заяви з однаковим текстом, одну в ДБР, іншу – в поліцію. Я вбачаю, що ймовірними співучасниками злочину можуть бути працівники поліції, які також брали участь в інциденті. Я бачу всі підстави для відкриття провадження,
      – зазначив Михайло Штекель.

      Наразі журналіст чекає внесення його заяви про злочин до Єдиного реєстру досудових рішень та відкриття провадження за частиною статті 171 – перешкоджання законній діяльності журналіста.

      Нагадаємо, що інцидент стався, 27 грудня, після засідання суду, в межах якого Труханова та інших посадовців обвинувачують у привласненні 185 мільйонів гривень бюджетних коштів. У лютому 2018 року голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт.

      Теги: Новини України Геннадій Труханов Журналісти Поліція Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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