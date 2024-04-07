Скандал з повісткою журналісту "Слідство․Інфо": Сирський наказав провести перевірку

Українська розслідувальна редакція заявила, що на її журналіста намагалися здійснювати тиск через працівників ТЦК. Ситуацію прокоментував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Власне, у незалежній агенції "Слідство․Інфо" припускають, що за цим стоять певні особи СБУ, які до мобілізації жодного стосунку не мають. Сирський наказав провести перевірку, подякувавши ЗМІ за роботу.

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Реакція Сирського на скандал

Головнокомандувач Збройних Сил наголосив, що результати перевірки, яку доручили провести генералові-лейтенанту Олександрові Павлюку, визначить подальшу долю цієї справи. Він є командувачем Сухопутних військ.

За матеріалами, опублікованими організацією "Слідство․Інфо", я визначив завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки ухвалюватимуть відповідні рішення,

– йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що Збройні Сили України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб, дякуючи українським ЗМІ за антикорупційну діяльність.

Водночас він акцентував на важливості внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками. І йдеться не лише про протистояння в інформаційному просторі, а й – на полі бою.

Ми бережемо пам'ять про журналістів, які загинули на полі бою. Військовослужбовці щиро вдячні працівникам медіа, які нині допомагають боронити інформаційний простір України та світу від російської пропаганди. Їх внесок у майбутню перемогу України – безпрецедентний.

Більше про ситуацію

Редакція "Слідство․Інфо" 4 квітня опублікувала матеріал про начальника департаменту кіберрозвідки СБУ Іллі Вітюка. Розслідувачі виявили, що дружина посадовця купила квартиру в елітному комплексі Києва. Вартість житла може становити понад 20 мільйонів гривень.

Уже 6 квітня в агенції заявили, що під час підготовки до публікації на журналіста Євгенія Шульгата намагалися тиснути за допомогою працівників ТЦК. У "Слідство․Інфо" не виключають, що певні посадові особи хотіли використати повістку як помсту.

На кадрах, опублікованими медійниками, видно, як людина в цивільному близько 21:15 (1 квітня) дає вказівки особам у військовій формі, а потім вони певний час вичікують, аби зловити задля "вручення повістки" саме журналіста Шульгата. Ймовірно, людина в чорному костюмі – працівник кібердепартаменту СБУ Олексій Біленко.

Джерела 24 Каналу підтвердили, що в Службі безпеки розпочали перевірку за вказаними матеріалами. Водночас у Міноборони назвали тиск на журналістів неприпустимим, додавши, що розбираються в ситуації.

За словами генерал-лейтенанта, сотні журналістів з початку широкомасштабного вторгнення стали до лав Сил оборони. Професійні медійники проявили себе відданими патріотами.