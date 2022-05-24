Журналісти AFP потрапили під обстріл на трасі з Бахмута в Лисичанськ

Російські окупанти не припиняють обстрілювати не лише позиції наших захисників, але й гатять по автошляхах, якими їдуть цивільні. Під такий обстріл потрапили журналісти Agence France-Presse.

Відповідне відео опублікував у своєму твітері кореспондент AFP Арес Мессініс.

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Як журналісти потрапили під обстріл

Евакуація мирного населення з Луганщини відбувається зі страшними "спецефектами". Окупанти нещадно обстрілюють єдину "дорогу життя" – трасу, що веде з Лисичанська до Бахмута. Саме на цьому автошляху іноземні журналісти і потрапили під обстріл.

На відео видно, що по обидва боки траси йде обстріл. Снаряди свистять і вгризаються в землю, піднімаючи стовпи пилу. Бус їде просто поміж вибухів, а вздовж дороги догоряють знищені російськими фашистами автомобілі.

Дорога "життя" перетворюється на дорогу "смерті"

Після перегляду відео, цю трасу варто назвати не "дорогою життя", а справжньою дорогою смерті. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що такий шлях з такими "спецефектами" евакуаційний транспорт долає щодня.

До прикладу, 24 травня мешканці Гірської громади, що на Луганщині, намагались евакуюватись з місць обстрілів. Проте росіяни обстріляли їх касетними снарядами. Про це для 24 каналу розповів працівник гірничорятувальної служби. Він зазначив, що людей таки вдалося успішно евакуювати.

Яка зараз ситуація на Луганщині

За даними Сергія Гайдая, російські окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, попередньо знищивши міста. Унаслідок ворожого вогню у місті в одній багатоповерхівці загинули 4 людей.

Росіяни регулярно обстрілюють нафтопереробний завод та підприємство "Азот".

Скоро буде нова серія Білогорівки. Загарбники знову готуються форсувати Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування окупанти розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

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За минулу добу на Донбасі наші бійці відбили 16 атак ворога, зокрема знищили:

8 танків,

22 одиниці бойової броньованої техніки,

1 ворожий автомобіль.

Журналісти AFP потрапили під обстріл на трасі: дивіться відео

Російські окупанти вже 3 місяці намагаються встановити повний контроль над Луганською областю. Для цього вони стягнули в регіон 25 БТГр.