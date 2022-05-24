Журналісти AFP потрапили під обстріл на трасі з Бахмута в Лисичанськ
Джерело:твітер Ареса Мессініса
Російські окупанти не припиняють обстрілювати не лише позиції наших захисників, але й гатять по автошляхах, якими їдуть цивільні. Під такий обстріл потрапили журналісти Agence France-Presse.
Відповідне відео опублікував у своєму твітері кореспондент AFP Арес Мессініс.
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Як журналісти потрапили під обстріл
Евакуація мирного населення з Луганщини відбувається зі страшними "спецефектами". Окупанти нещадно обстрілюють єдину "дорогу життя" – трасу, що веде з Лисичанська до Бахмута. Саме на цьому автошляху іноземні журналісти і потрапили під обстріл.
На відео видно, що по обидва боки траси йде обстріл. Снаряди свистять і вгризаються в землю, піднімаючи стовпи пилу. Бус їде просто поміж вибухів, а вздовж дороги догоряють знищені російськими фашистами автомобілі.
Дорога "життя" перетворюється на дорогу "смерті"
Після перегляду відео, цю трасу варто назвати не "дорогою життя", а справжньою дорогою смерті. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що такий шлях з такими "спецефектами" евакуаційний транспорт долає щодня.
До прикладу, 24 травня мешканці Гірської громади, що на Луганщині, намагались евакуюватись з місць обстрілів. Проте росіяни обстріляли їх касетними снарядами. Про це для 24 каналу розповів працівник гірничорятувальної служби. Він зазначив, що людей таки вдалося успішно евакуювати.
Яка зараз ситуація на Луганщині
- За даними Сергія Гайдая, російські окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, попередньо знищивши міста. Унаслідок ворожого вогню у місті в одній багатоповерхівці загинули 4 людей.
- Росіяни регулярно обстрілюють нафтопереробний завод та підприємство "Азот".
- Скоро буде нова серія Білогорівки. Загарбники знову готуються форсувати Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування окупанти розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
- Загарбники також продовжують штурмувати Тошківку та Устинівку.
За минулу добу на Донбасі наші бійці відбили 16 атак ворога, зокрема знищили:
- 8 танків,
- 22 одиниці бойової броньованої техніки,
- 1 ворожий автомобіль.
Журналісти AFP потрапили під обстріл на трасі: дивіться відео