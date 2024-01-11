Ракетний удар по готелю в Харкові: серед постраждалих іноземні журналісти

11 січня 2024, 10:52
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Джерело:

Харківська обласна прокуратура

Увечері 10 січня російська армія двома ракетами атакувала готель у Київському районі Харкова. Постраждали 13 осіб, серед яких журналісти з Туреччини та Грузії.

Росія завдала терористичного удару близько о 22:30. Унаслідок атаки будівля готелю зазнала часткової руйнації, також пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки.

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Серед постраждалих – журналісти турецького ЗМІ

Унаслідок ворожого удару постраждали 13 осіб. Серед них – двоє журналістів турецької агенції Anadolu. У поліції уточнили, що вони проживали в готелі та висвітлювали наслідки збройної агресії Росії проти України.

Відомо, що один постраждалий є громадянином Грузії, а жінка – громадянка Туреччини. 

Давид Качкачішвілі, кореспондент видання Anadolu, після ракетного обстрілу записав звернення на тлі розбитого готелю у Харкові. Він розповів, що їхня знімальна група була у готелі, коли його атакувала Росія. Журналіст додав, що їхній автомобіль також вщент згорів. 

Станом на зараз відомо, що 10 постраждалих перебувають у лікарні. Серед них є й ті, чий стан оцінюють як важкий.

Ракетний удар по готелю в Харкові: головне

  • Ворог атакував готель у Київському районі, ймовірно, ракетами типу С-300. Одна ракета потрапила в землю біля фасаду будівлі, друга – в дах будівлі з подальшим частковим руйнуванням задньої частини готелю. Попередньо, ракети запустили з території Бєлгородської області. 
  • Спочатку було відомо, про 9 постраждалих, але до ранку 11 січня їхня кількість збільшилася до 13. Усі постраждалі – гості та персонал готелю.
  • Коли рятувальники прибули на місце атаки, то також евакуювали 19 осіб. Окрім готелю, вибуховою хвилею також пошкодило й інші будинки, а також автомобілі, які були припарковані поруч.
  • Харківська обласна поліція спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії Росії. 

Автор: Анжеліка Байбак