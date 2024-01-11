Ракетний удар по готелю в Харкові: серед постраждалих іноземні журналісти

Увечері 10 січня російська армія двома ракетами атакувала готель у Київському районі Харкова. Постраждали 13 осіб, серед яких журналісти з Туреччини та Грузії.

Росія завдала терористичного удару близько о 22:30. Унаслідок атаки будівля готелю зазнала часткової руйнації, також пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки.

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Серед постраждалих – журналісти турецького ЗМІ

Унаслідок ворожого удару постраждали 13 осіб. Серед них – двоє журналістів турецької агенції Anadolu. У поліції уточнили, що вони проживали в готелі та висвітлювали наслідки збройної агресії Росії проти України.

Відомо, що один постраждалий є громадянином Грузії, а жінка – громадянка Туреччини.

Давид Качкачішвілі, кореспондент видання Anadolu, після ракетного обстрілу записав звернення на тлі розбитого готелю у Харкові. Він розповів, що їхня знімальна група була у готелі, коли його атакувала Росія. Журналіст додав, що їхній автомобіль також вщент згорів.

Станом на зараз відомо, що 10 постраждалих перебувають у лікарні. Серед них є й ті, чий стан оцінюють як важкий.

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