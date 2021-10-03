Журналісти частково підтвердили зв'язок Зеленського й Коломойського на 40 мільйонів доларів

Оточення Зеленського могло бути причетними до офшорного переказу від структур, пов'язаних з Ігорем Коломойським. В оточенні Зеленського ж кажуть, що офшори потрібні були "Кварталу 95" "для захисту інтересів" від бандитів, які приходили до влади.

Інформацію про схему з офшорами публікували ще у 2019 році під час президентської кампанії. Згідно з нею, офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Зверніть увагу Офшор 95: журналісти випустили розслідування про бізнес Зеленського і його оточення

Гроші "Кварталу" із офшорів "Приватбанку"

Як зазначають журналісти, завдяки проєкту Pandora Papers, вдалося частково підтвердити схему переказу грошей від структур Коломойського до офшорних фірм Зеленського та його оточення. Зокрема журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей "Приватбанку""

Із документів проєкту Pandora Papers випливає, що 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Британський експерт з фінзлочинів Грем Барроу відзначив непрозорість такої операції.

Крім того, за даними джерел "Слідства.Інфо", переказ грошей відбувався через кіпрську філію "Приватбанку". Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "95 кварталу" мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей,

– повідомляють розслідувачі.

Розслідування "Офшор 95" від "Слідство.Інфо": дивіться відео

Що кажуть у президента

Журналісти намагалися отримати коментарі щодо офшорів у всіх згаданих вище осіб. Втім, відповів лише Борис Шефір. Він власник суттєвої частини бізнесу "кварталівців".

На запитання, навіщо "Кварталу 95" офшори, він відповів, що це був захід із міркувань безпеки. Мовляв, щоб бізнес "не віджали".

Це ви поставте нашим законотворцям, які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо – захистити свої інтереси,

– цитує Шефіра видання.

Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу.

Що ще показали журналісти у фільмі "Офшор 95"