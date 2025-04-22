У ЗМІ вперше показали портрет, який Путін подарував Трампу

У березні цього року очільник Кремля Владімір Путін подарував президенту США Дональду Трампу його портрет. Автором картини став російський художник Нікас Сафронов.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як виглядав подарунок від Путіна

Портрет Дональда Трампа як подарунок від Путіна передав його спецпредставник Стів Віткофф під час візиту до Москви. В інтерв'ю Такеру Карлсону сам Віткофф описав картину як "гарний портрет від провідного російського художника".

Автором роботи виявився Нікас Сафронов. За словами художника, до нього "прийшли деякі люди, які сказали, що хочуть, щоб він намалював Трампа таким, яким його бачить".

Для мене було важливо показати кров, шрам і його хоробрість під час замаху на його життя. Він не зламався і не злякався, а підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою і поверне те, на що вона заслуговує,

– розповів автор портрету.

Автором портрету Трампа став Нікас Сафронов / Фото: CNN

Спочатку Сафронов не знав своїх замовників, але підозрював, що йдеться про осіб з Кремля. Художник припустив, що його робота "може зблизити країни", тому вирішив не брати за неї кошти. Згодом із Нікасом Сафроновим нібито зв'язався безпосередньо Владімір Путін, який підтвердив, що портрет Трампа є "кроком у поліпшенні відносин Росії зі Сполученими Штатами".

На картині Дональд Трамп зображений з піднятим угору кулаком – фактично одразу після замаху на передвиборчому мітингу в Пенсильванії.