Військові з України "надшвидко" освоюють ППО Patriot, – Politico

Західні чиновники заявляли, що навчання українських воїнів на ППО Patriot триватиме понад рік. Однак 65 українців, які прибули на військову базу у Форт Сілл, доводять, що Україна отримає Patriot значно швидше, ніж очікувалося.

Про це йдеться у репортажі американського видання. Там зазначають, що наші оборонці майже готові використовувати ППО Patriot на полі бою та для захисту українських міст.

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Українські воїни вражають своєю швидкістю

Українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються... Завдяки їхнім широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше – хоча це ніколи не буває легко – освоїти систему Patriot,

– стверджує бригадний генерал Шейн Морган.

Він також додав, що українські військові "найкращі з найкращих у тому, як забезпечують протиповітряну оборону України".

Навчання було розраховане на 10-тижневу базову програму, однак, за словами місцевих чиновників, українці швидко пройшли всі поставлені завдання. Бійці, віком від 19 до 67 років, є ветеранами бойових дій з досвідом використання власних систем ППО проти російської загрози.

"Вони розуміють, як воювати, вони розуміють, як боротися із системами протиповітряної оборони. Це одна з причин, чому ми змогли навчити деякі аспекти швидше, ніж це було б зі звичайними студентами, починаючи з нуля", – зауважив чиновник.

Бійці з України – "супоорієнтовані"

Цікаво, що адміністрація військової бази окремо відзначила "супоцентризм" українців, які попрохали додати в меню більше варіантів супу.

"Вони люблять суп. Вони дуже, знаєте, супоцентричні", – сказав чиновник.

Представники бази Форт Сілл сказали, що вони вражені наполегливою працею та відданістю українців. Вони живуть у казармах, їдять у їдальні з американськими солдатами і не мають права залишати базу.



Навіщо Україні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

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