Військові з України "надшвидко" освоюють ППО Patriot, – Politico
Джерело:Politico
Західні чиновники заявляли, що навчання українських воїнів на ППО Patriot триватиме понад рік. Однак 65 українців, які прибули на військову базу у Форт Сілл, доводять, що Україна отримає Patriot значно швидше, ніж очікувалося.
Про це йдеться у репортажі американського видання. Там зазначають, що наші оборонці майже готові використовувати ППО Patriot на полі бою та для захисту українських міст.
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Українські воїни вражають своєю швидкістю
Українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються... Завдяки їхнім широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше – хоча це ніколи не буває легко – освоїти систему Patriot,
– стверджує бригадний генерал Шейн Морган.
Він також додав, що українські військові "найкращі з найкращих у тому, як забезпечують протиповітряну оборону України".
Навчання було розраховане на 10-тижневу базову програму, однак, за словами місцевих чиновників, українці швидко пройшли всі поставлені завдання. Бійці, віком від 19 до 67 років, є ветеранами бойових дій з досвідом використання власних систем ППО проти російської загрози.
"Вони розуміють, як воювати, вони розуміють, як боротися із системами протиповітряної оборони. Це одна з причин, чому ми змогли навчити деякі аспекти швидше, ніж це було б зі звичайними студентами, починаючи з нуля", – зауважив чиновник.
Бійці з України – "супоорієнтовані"
Цікаво, що адміністрація військової бази окремо відзначила "супоцентризм" українців, які попрохали додати в меню більше варіантів супу.
"Вони люблять суп. Вони дуже, знаєте, супоцентричні", – сказав чиновник.
Представники бази Форт Сілл сказали, що вони вражені наполегливою працею та відданістю українців. Вони живуть у казармах, їдять у їдальні з американськими солдатами і не мають права залишати базу.
Навіщо Україні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу
Постачання систем Patriot Україні: що відомо
- Financial Times повідомило, що до України прибула нарешті перша обіцяна система ППО Patriot. За даними журналістів, Україна отримала одну з двох обіцяних систем Patriot. Їх нам мають передати США та Німеччина. Водночас слід розуміти, що установка ще не введена в експлуатацію.
- Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат заперечив цю інформацію. Він додав, що українці дізнаються про розміщення Patriot в Україні, коли буде збитий перший російський літак.
- Росія активно використовувала гіперзвукові ракети "Кинджал". В України наразі немає захисту від них. Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зауважив, що зенітно-ракетні комплекси, які можуть їх вражати, вже невдовзі має отримати Україна. Зокрема, комплекси Patriot.
- Світан наголосив, для того, щоб прикритися від "Кинджалів" потрібно багато таких комплексів. Питання вже до наших партнерів – чи зможуть вони нам їх передати.