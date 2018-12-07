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      Журналісти з'ясували, в якому регіоні "швидка" приїжджає швидше за всіх

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      Швидка медична допомога
      Швидка медична допомога / moz.gov.ua

      В Одеській області швидка допомога приїжджає на виклик на 3 хвилини швидше, ніж в інших регіонах.

      Журналісти телеканалу "1+1" провели експеримент, щоб перевірити оперативність медиків.

      Для порівняння взяли Одеську, Львівську, Дніпропетровську області та Київ. Приблизно однакові відстані "швидкі" долали по-різному. В цілому бригада "швидкої" в Одесі доїхала на виклик за 7 хвилин, в Дніпрі і Львові по 10 хвилин.

      Як пояснили в Одеській облдержадміністрації, такий показник це результат впровадження Єдиної диспетчерської служби, яка працює з весни 2018 року. До неї підключені всі райони.

      "Обробка одного дзвінка займає менше хвилини. За цей час диспетчерська визначає найкоротший маршрут від місця знаходження пацієнта до найближчої вільної бригади і передає їй виклик. Це суттєво економить час і навіть може врятувати життя, тому що надання першої допомоги найбільш ефективно саме в перші "золоті" хвилини", розповів голова Одеської ОДА Максим Степанов.

      Він пояснив, що скорочення часу обробки дзвінків відбулося завдяки автоматизації прийому викликів та електронного контролю всіх етапів надання медичної допомоги. "Зараз щодня диспетчерська приймає близько 3 тисяч викликів з усієї області. Фактично вона управляє роботою 176 бригад "швидкої". Вони оснащені електрокардіографами, можуть передавати ЕКГ в онлайн-режимі в кабінет телемедицини, і відразу ж отримати консультацію вузькопрофільного лікаря", пояснює Максим Степанов.

      Нагадаємо, Одеська область, в числі п'яти областей, які увійшли до державного пілотного проекту з розвитку екстреної медицини в 2019 році.

      Теги: Новини України Новини Одеси Медицина
      Джерело: 24 Канал
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