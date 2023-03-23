Кореспонденти "Радіо Свобода" потрапили під обстріл біля Бахмута

Журналісти видання "Радіо Свобода" потрапили під російський обстріл. Це сталося на Бахмутському напрямку 22 березня.

Кореспонденти потрапили під обстріл під час зйомки нового сюжету. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Важливо Перепрошую, треба вшиватися, – журналісти і волонтери потрапили під обстріл Росії на Херсонщині

Журналісти потрапили під обстріл біля Бахмута

Так, за кілька кілометрів від передової кореспонденти проєкту "Донбас. Реалії" знімали сюжет про роботу Збройних Сил України. У цей момент російські терористи розпочали обстріл з мінометів та "Градів". Тому журналістам довелося перечекати у бліндажі.

Журналіст Єгор Логінов розповів, що постраждала лише машина – один уламок пройшов через двері і застряг у журналі "Сухопутні війська ЗСУ" на сторінці із Залужним.

Можемо сказати, що наш головнокомандувач зупиняє навіть уламки,

– сказав кореспондент.

Журналісти потрапили під ворожий обстріл: дивіться відео

Чеські журналісти потрапили під російський обстріл біля Бахмута

Нещодавно журналісти чеського суспільного мовника разом з українськими журналістами потрапили під обстріл в районі Бахмута. Вони переконані, що цей обстріл був цілеспрямованим.

Вже після того, як журналісти почали рушати на своєму авто, обстріли з артилерії продовжились по тому місцю, де стояла машина. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Усі відбулися переляком.

Попередньо, обстріл був цілеспрямованим, адже перед цим літав дрон, і "прилітало" дуже близько.