Журналістці 24 каналу погрожують: вона стала свідком ДТП із п'яним мажором у Києві

Журналістка 24 каналу Тетяна Мартинюк стала свідком ДТП у столиці. Нетверезий водій Range rover у Києво-Святошинському районі на великій швидкості вилетів на тротуар, а далі – протаранив дерево та паркан. Дивом ніхто не постраждав, проте поліція лише склала протокол.

Про це інформує журналістка 24 каналу Тетяна Мартинюк, яка стала свідком автопригоди.

На "Чайці" п'яний як чіп представник луганського регіону – на "рендж ровері" із номерами "ВВ0056ВВ" влетів у дерево та паркан, за яким стояв припаркований "хюндай". Їхав зі швидкістю понад 100 – гриміло на всю округу. По тому тротуару ходять люди – диво, що в той момент не було нікого!

– зазначила вона.

За словами Мартинюк, після скоєння ДТП водій фактично "вивалився" зі своєї автівки та був таким п’яним, що навіть слова не міг сказати.

"А тепер найцікавіше. Коли приїхали патрульні – усі пішли у відмову – мовляв, водій втік! Зібрався натовп, свідки шоковані, – ця п'янчуга могла назбирати трупів по всій Петропалівці та Чайці! Але його почали швиденько відмазувати!" – повідомила журналістка.

Вона додала, що поліцейські взагалі виглядали розгубленими та не знали, як їм діяти.

"Поки патрульні розгублено бігали і консультувалися із натовпом – що їм робити – свідки з натовпу порозбігалися. Навіть дівчина-свідок на міцубісі, яка намагалась лишити патрульним свій номер телефону плюнула та поїхала. По селу купа камер, навіть на цьому перехресті воно є, але патрульні не мають підстав вилучати записи, бо немає трупів", – пояснює журналістка.

В результаті, поліція спромоглася лишень скласти протокол через ДТП.

Наразі через бездіяльність поліції журналістка Мартинюк залишилася єдиним свідком ДТП. Вона зазначає,що п’яний мажор Олег Киященко, який скоїв аварію, погрожував їй.

Я у розпачі, бо наша поліція ні на що не здатна. НІ на що! Правоохоронці безправні перед багатіями! До речі, пан Киященко та його друзі, що взялися за його відмазування, відверто мені погрожували – я писатиму відповідну заяву до поліції!

– наголосила вона.