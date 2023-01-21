Зі сльозами на очах: Володимир та Олена Зеленські попрощалися із загиблим керівництвом МВС

Володимир Зеленський та перша леді прийшли попрощатись з керівництвом МВС, яке загинуло під час авіатрощі в Броварах. Вони не змогли стримати емоцій.

В останню путь проводять 21 січня Дениса Монастирського, Євгенія Єніна та п'ять інших працівників Міністерства внутрішніх справ. Вони загинули в катастрофі в Броварах 18 січня.

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Зеленські попрощались з керівництвом МВС

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прийшли в Українській дім, щоб попрощатись з загиблими:

міністром МВС України Денисом Монастирським;

його першим заступником Євгенієм Єніним;

державним секретарем МВС Юрієм Лубковичем;

заступницею керівника Патронатної служби МВС Тетяною Шутяк;

начальником управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайлом Павлушко;

старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрієм Маринченком;

провідним інспектором Департаменту комунікації МВС Миколою Анацьким.

Зеленські прийшли попрощатись з керівництвом МВС

Зеленські прийшли попрощатись з керівництвом МВС: дивіться відео