Зібрались тисячі людей: у Єревані пройшла масова хода з факелами – вражаючі фото та відео

26 вересня 2021 , 23:46
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У Єревані відбулася смолоскипна хода "Арцах живе". Її присвятили пам'яті про загиблих в 44-денній війні.

Хода відбулась у неділю, 26 вересня, у столиці Вірменії. Захід розпочали о 18:00 за місцевим часом від церкви Святого Акопа, після поминальної служби. 

Цікаво Азербайджан і Туреччина вперше проводять військові навчання у звільненому Карабаху

У Вірменії провели смолоскипну ходу

На чолі колони встали священник, солдат і вагітна жінка – символи віри, сили і триваючої життя. У заході взяла участь також колона молодіжного крила партії "Процвітаюча Вірменія".


У Єревані вшанували пам'ять загиблих / Фото Artsakh Daily

Кілька тисяч осіб направились від площі Гарегіна Нжде в сторону пантеону "Ераблур", де поховані люди, що загинули під час загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. Хода завершилася біля Степанакертського меморіалу загиблим воїнам.


Учасники ходи запалили смолоскипи / Фото Artsakh Daily


У Єревані провели смолоскипну ходу / Фото Mika Badalyan

Смолоскипна хода в пам'ять про загиблих під час загострення конфлікту в Нагірному Карабасі: дивіться відео Mika Badalyan, Artsakh Daily

Протистояння щодо Нагірного Карабаху: головне

  • Протистояння Азербайджану та Вірменії щодо Нагірного Карабаху триває вже кілька десятиліть.
  • Він спалахнув з новою силою у вересні 2020 року.
  • Активні бойові тривали з вересня до листопаду. 
  • Однак вже у листопаді Вірменія та Азербайджан за участі Росії підписали заяву про перемир'я.
  • У Вірменії цей крок вважають капітуляцією Нікола Пашиняна. Проти прем'єра розпочали масштабні протести.
  • З літа 2021 року сторони обмінюються звинуваченнями у провокаціях та обстрілами.
Автор: Тетяна Сукач