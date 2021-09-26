Зібрались тисячі людей: у Єревані пройшла масова хода з факелами – вражаючі фото та відео
Джерело:24 канал
У Єревані відбулася смолоскипна хода "Арцах живе". Її присвятили пам'яті про загиблих в 44-денній війні.
Хода відбулась у неділю, 26 вересня, у столиці Вірменії. Захід розпочали о 18:00 за місцевим часом від церкви Святого Акопа, після поминальної служби.
Цікаво Азербайджан і Туреччина вперше проводять військові навчання у звільненому Карабаху
У Вірменії провели смолоскипну ходу
На чолі колони встали священник, солдат і вагітна жінка – символи віри, сили і триваючої життя. У заході взяла участь також колона молодіжного крила партії "Процвітаюча Вірменія".
У Єревані вшанували пам'ять загиблих / Фото Artsakh Daily
Кілька тисяч осіб направились від площі Гарегіна Нжде в сторону пантеону "Ераблур", де поховані люди, що загинули під час загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. Хода завершилася біля Степанакертського меморіалу загиблим воїнам.
Учасники ходи запалили смолоскипи / Фото Artsakh Daily
У Єревані провели смолоскипну ходу / Фото Mika Badalyan
Смолоскипна хода в пам'ять про загиблих під час загострення конфлікту в Нагірному Карабасі: дивіться відео Mika Badalyan, Artsakh Daily
Протистояння щодо Нагірного Карабаху: головне
- Протистояння Азербайджану та Вірменії щодо Нагірного Карабаху триває вже кілька десятиліть.
- Він спалахнув з новою силою у вересні 2020 року.
- Активні бойові тривали з вересня до листопаду.
- Однак вже у листопаді Вірменія та Азербайджан за участі Росії підписали заяву про перемир'я.
- У Вірменії цей крок вважають капітуляцією Нікола Пашиняна. Проти прем'єра розпочали масштабні протести.
- З літа 2021 року сторони обмінюються звинуваченнями у провокаціях та обстрілами.