Через божевільного сусіда зима в Україні буде складною та непростою, – Данілов

Попередня зима була непростою через ракетний терор з боку Росії. На жаль, розслаблятися зарано, адже ця також буде складною. На цьому наголосив Олексій Данілов.

В інтерв'ю секретар РНБО підкреслив, що Росія "намагатиметься робити нам проблеми". З урахуванням цього варто бути готовими до того, що ця зима буде складною.

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Йде підготовка до зими

Зима буде складною, непростою, з урахуванням цього божевільного, який знаходиться поруч з нашою територією, – звичайно, він намагатиметься робити нам проблеми,

– наголосив Данілов.

За його словами, наразі триває максимальна підготовка до "непростого, складного періоду". Неодноразово обговорювали це питання на засіданнях Ставки. Олексій Данілов підкреслив, що "є відповідні доручення президента нашої країни, є відповідна робота відповідних структур".

"Але я хотів би звернути увагу, що тут потрібне максимальне залучення тих людей, які знаходяться на місцях, це має бути спільна робота. Велика проблема, коли вважають, що в Києві – чи в Офісі президента, чи в кабінеті Президента або прем'єр-міністра, – мають вирішуватися питання, які належать до компетенції органів місцевого самоврядування", – зауважив він.

Секретар РНБО підкреслив, що нині кожна територіальна громада має опікуватися своєю територією. Щоб у ній було світло, і щоб вона була готова до можливих труднощів цієї зими. За його словами, "це спільна робота".

І на місцях точно краще знають, чи вони готові. І треба робити все, аби вони спільно з органами державної влади брали в цьому участь, аби були гравцем,

– додав він.

Росіяни накопичують ракети

На цьому наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, ворог готується до того, щоб завдавати масованих ракетних ударів восени та взимку.

Ми зараз спостерігаємо той факт, що вони фактично накопичують ракетне озброєння. Тому що всім очевидно, що останні атаки – більш економні. Вони виглядають досить скромно, в порівнянні з тим, як розкошували вороги щодо ударів по нашій інфраструктурі,

– зауважила керівниця пресцентру.

За її словами, зміна тактики ворога під час обстрілів має певну мету. Мовиться про прагнення ворогом знайти прогалини в українській ППО.