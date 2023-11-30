Обмерзання техніки: у Повітряних силах розповіли, як морози впливають на роботу ППО
Холодна погода негативно впливає на роботу систем протиповітряної оборони. При мінусовій температурі може статись обмерзання техніки.
Взимку позиції для військових мають бути облаштовані краще. Також необхідно створити сприятливі умови для нормального несення служби. Про це в ефірі єдиного телемарафону наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Як мороз впливає на техніку та військових
Мінусова температура негативно впливає на систему ППО, як і на будь-яку іншу техніку. Вона спричиняє обмерзання, що ускладнює роботу нашим захисникам під час відбивання ворожих атак.
Окрім цього, зимова погода позначається й на самих військових, які перебувають у суворих умовах на фронті.
Системи – це теж техніка. Теж температури холодні можуть впливати. Обмерзання може бути. Так треба більше уваги приділяти, щоб утримувати її в робочому стані. Ну, і на людей, звичайно. Люди живі, вони повинні теж зберігати тепло,
– сказав речник Повітряних сил.
Чи заважає погода російським "Шахедам"
Несприятливі погодні умови також позначаються і на техніці ворога. Юрій Ігнат розповів, що під час сильного вітру дрони може зносити із заданого напрямку. А перепади температури можуть впливати на аеродинамічні якості самого безпілотника.
Є ймовірність, що через пошкодження деяких елементів дрони виходитимуть з ладу й падатимуть.
Росіяни атакували Україну вночі: останні новини
- Раніше повідомлялось, що на території Криму впав російський "Шахед". За словами Юрія Ігната, нічого дивного не сталось, адже росіяни постійно мають проблеми з технікою. А це падіння міг спровокувати шторм чи технічна несправність.
- Загалом вночі проти 30 листопада ворог атакував Україну 20 "Шахедами" та 8 ракетами. Окупанти цілились по цивільній інфраструктурі.
- У Генштабі повідомили, що нашим військовим вдалось збити 14 ударних БпЛА. Проте є руйнування. Зокрема, у місті Мирноград на Донеччині пошкоджені приватні будинки, триповерховий житловий будинок та інша цивільна інфраструктура.
- Через нічну атаку пошкодження є й у Хмельницькій області: зазнало руйнувань агропідприємство. Також завдяки Силам ППО було знищено 5 безпілотників на Одещині та по 1 на Вінниччині, Дніпропетровщині і Херсонщині.