Обмерзання техніки: у Повітряних силах розповіли, як морози впливають на роботу ППО

Холодна погода негативно впливає на роботу систем протиповітряної оборони. При мінусовій температурі може статись обмерзання техніки.

Взимку позиції для військових мають бути облаштовані краще. Також необхідно створити сприятливі умови для нормального несення служби. Про це в ефірі єдиного телемарафону наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Читайте також Ці ракети тримають небо, – Ігнат розповів деталі роботи сил ППО

Як мороз впливає на техніку та військових

Мінусова температура негативно впливає на систему ППО, як і на будь-яку іншу техніку. Вона спричиняє обмерзання, що ускладнює роботу нашим захисникам під час відбивання ворожих атак.

Окрім цього, зимова погода позначається й на самих військових, які перебувають у суворих умовах на фронті.

Системи – це теж техніка. Теж температури холодні можуть впливати. Обмерзання може бути. Так треба більше уваги приділяти, щоб утримувати її в робочому стані. Ну, і на людей, звичайно. Люди живі, вони повинні теж зберігати тепло,

– сказав речник Повітряних сил.

Чи заважає погода російським "Шахедам"

Несприятливі погодні умови також позначаються і на техніці ворога. Юрій Ігнат розповів, що під час сильного вітру дрони може зносити із заданого напрямку. А перепади температури можуть впливати на аеродинамічні якості самого безпілотника.

Є ймовірність, що через пошкодження деяких елементів дрони виходитимуть з ладу й падатимуть.

Росіяни атакували Україну вночі: останні новини