Путін скоро може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ, – ISW

Великий зимовий наступ, анонсований Росією, не приніс їй бажаного результату. Тож аналітики припускають, що невдовзі Путін може змінити вище військове командування.

До такої думки дійшли в Інституті з вивчення війни. Про це, зауважили укладачі звіту, свідчить наростання російських спекуляцій щодо змін у власному військовому командуванні.

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Голови вже починають летіти

Так, російські воєнкори 1 квітня повідомили, що міноборони країни-агресорки вже відкликало командувача Повітряно-десантних військ генерал-полковника Михайла Теплінського з відпустки 30 березня. Зауважимо, що 13 січня його замінили на генерал-лейтенанта Олега Макаревича.

Слід розуміти, що міноборони країни-агресорки ніколи не підтверджувало, що звільнило Теплінського. Тож його спеціально могли відправити у так звану відпустку, щоб у будь-який момент відкликати для командування ПДВ.

Воєнкори переконують, що Теплінський негайно ж вирушив до штабу російського об'єднаного угруповання у Ростові-на-Дону. Там він мав би перебрати на себе командування ПДВ. Уже відомо, що він планує майбутні операції. Інший воєнкор стверджує, що разом з ним до штабу вилетів начальник генштабу сухопутних військ і колишній командувач Центрального військового округу генерал-полковник Алєксандр Лапін.

В Інституті нагадують, що у Росії Лапіна замінили офіційно на генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева на посаді командувача ЦВО. Відповідне рішення ухвалили 17 лютого, коли Лапіна щедро розкритикували через його управління лінією Сватове – Кремінна восени 2022 року. Правда, достеменно незрозуміло, чи буде Лапін знову командувати силами в Україні.

Але і це ще не все. Російські джерела, починаючи з 27 березня, висловлювали припущення щодо ще одного звільнення. З посади могли прибрати командувача Східного військового округу генерал-полковника Рустама Мурадова. Це рішення могли ухвалити з урахуванням шалених втрат під час наступу на Вугледар на початку 2023 року.

Власне, втрат ворог зазнав чимало як під Вугледаром, так і понад рік повномасштабного вторгнення. За даними Генштабу ЗСУ, нашим військовим уже вдалося знищити 173 990 російських загарбників. Реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій неможливо.