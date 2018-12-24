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      Зінченко в Манчестері приютив російського футболіста: фото

      341 Читать новость на русском
      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко

      22-річний гравець "Манчестер Сіті" і збірної України з футболу Олександр Зінченко зустрів у Манчестері російського футболіста Артема Ярмоліцького.

      "Мій близький друг в Манчестері", - написав Зінченко у своєму Instagram.

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      My G in Manchester @y.artem25

      Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

      Зазначимо, що Ярмоліцький виступає за новомосковський "Хімік", який грає в групі "Центр" ПФЛ, третього за силою російського дивізіону. Раніше Ярмоліцький виступав за тульський "Арсенал", вірменську "Міку" і "Томь".

      Нагадаємо, що Олександр Зінченко з 2015-го по 2016 роки захищав кольори російської "Уфи".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
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