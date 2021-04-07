У Дніпропетровській області 7 квітня трапилося ДТП автомобіля поліції та електрички. Вони зіткнулися, коли авто переїжджало залізницю на ділянці Верховцево – Кривий Ріг.

Припускають, що порушили правила поліцейські. На щастя, все обійшлося без жертв. Про це повідомила в спільноті користувачка Ірина Куса. Також вона опублікувала відповідне відео.

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Обставини події

Авто зіткнулося з електропотягом Дніпро – Кривий Ріг. За словами Ірини Куси, помічник машиніста повідомив, що переїзд, де трапилася ДТП, не охороняється шлагбаумом.

Єдине, що могло допомогти запобігти цій аварії – звуковий сигнал потягу. Однак, за попередньою версією, правоохоронці їхали не переконавшись, що колія вільна.

Які наслідки мало зіткнення

На відео видно, що потяг зачепив передню частину поліцейського авто гальмівним циліндром та розвернув його. Тому там деформувався капот, відірвалася фара з бампером, а також зігнулося переднє колесо.

Електричка внаслідок події втратила одну сходинку на вході. Також там погнулася інша сходинка та є незначні пошкодження корпусу вагону.

Правоохоронці поки ніяк не прокоментували цю подію. Як тільки з'явиться інформація від них, ми обов'язково повідомимо.

Місце події після зіткнення: відео з публікації в спільноті dtp.kiev.ua

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