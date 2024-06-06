Зіткнення потягів у Чехії: поїзд Укрзалізниці через це затримається на 10 годин

Увечері 5 червня в Чехії зіткнулись два поїзди, один з яких прямував в Україну. Через страшну аварію порушилось залізничне сполучення між двома країнами.

Через зіткнення товарного та пасажирського потягів у Чехії затримується низка поїздів, які везуть українців. Один з потягів Укрзалізниці запізниться на 10 годин.

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Поїзд до Перемишля сильно затримається

В Укрзалізниці повідомляють, що наразі у поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, прямують 138 пасажирів до Перемишля та 104 пасажири до Чопа.

Поїзд до Перемишля вже вирушив із Пардубіце. Він прямуватиме із затримкою до 10 годин,

– говорять залізничники.

У компанії також додали, що разом з друзями з World Central Kitchen вони вже готуються зустріти, нагодувати та розвезти пасажирів з Перемишля та Чопа по всій Україні.

Аварія потягів у Чехії: що відомо