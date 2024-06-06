Зіткнення двох потягів у Чехії: озвучено попередню причину трагедії, у якій загинули українці

Учора, 5 червня, у Чехії сталося зіткнення пасажирського експресу із вантажним поїздом, що рухався на зустріч. Міністр транспорту Чехії Мартін Купка уже озвучив попередню причину зіткнення.

Трагедія сталася о 22:49 на станції Пардубіце. Унаслідок зіткнення 4 людини загинуло, ще понад 20 осіб зараз перебувають у лікарнях із травмами середнього та легкого ступеня тяжкості.

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Пасажирський потяг, ймовірно, проїхав на заборонний сигнал

Одразу після евакуації людей із місця трагедії, поліція Чехії та залізнична інспекція розпочали розслідування причин аварії.

"За результатами перевірки, у пасажирського експреса сигнал світлофора був пропущений у положення, що забороняє рух", – написав міністр транспорту Чехії Мартін Купка.

Наразі відповідні служби розглядають питання, чи це був технічний дефект, чи людська помилка, чи, зрештою, поєднання обох факторів. Поки що, за словами Купки, "конкретних висновків передбачити неможливо".

Додамо, що влада Чехії оцінила матеріальні збитки зіткнення поїздів в 110 мільйонів крон.

Також вранці на ключовому залізничному вузлі залізничникам уже вдалося відновити рух однією колією зі зниженою швидкістю. "На жаль, ще доводиться очікувати, що потяги на магістральному залізничному коридорі будуть затримуватися", – додав Мартін Купка.

Що відомо про зіткнення поїздів у Чехії