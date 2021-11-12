Зіткнулись в небі: у мережі з'явилось відео моменту загибелі російських десантників
12 листопада 2021 , 22:37Читать новость на русском
Джерело:BAZA
Росія направила до Білорусі підрозділ десантників для проведення навчань. Під час перекидання загинули двоє військових – офіцер та солдат.
За попередніми даними, парашутисти зіткнулися у повітрі через сильний порив вітру. Момент потрапив на відео, яке згодом оприлюднили у соціальних мережах.
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Сталося сходження двох парашутистів зі згасанням купола одного з парашутів. Унаслідок загинули двоє російський військових – офіцер та солдат,
– пишуть ЗМІ.
Російські засоби масової інформації також повідомляють, що інцидент стався у п'ятницю, 12 листопада, на полігоні "Гожський" у Гродненському районі, що в Білорусі.
Російських десантників направили до Білорусі
- Міноборони РФ поінформувало, що на територію Білорусі направили російських десантників. Метою є начебто спільні тактичні відпрацювання з білоруськими військовими.
- До навчань залучили літаки Іл-76 військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії.