Зеленський назвав умову, за якої відбудуться вибори в Україні під час війни

Президентські вибори в Україні мали б пройти навесні 2024 року. Глава держави Володимир Зеленський допустив можливість проведення виборів під час війни.

В Україні відповідно до закону влаштовувати вибори під час дії воєнного стану забороняється. Втім, український лідер заявив, що не виключає ймовірність проведення виборів під час війни.

Дивіться також До кінця року буде більше ядерних загроз, – Зеленський розкрив плани та мотивацію Путіна

Складно, але може бути

За словами Зеленського, проводити вибори в умовах війни – справа непроста. Однак, якщо вдасться вирішити два питання, то вони цілком можуть відбутися й під час дії воєнного стану. По-перше, Верховна Рада має внести необхідні зміни до законодавства. По-друге, слід гарантувати безпеку учасникам голосування.

Якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні пройдуть вибори,

– наголосив президент.

Що говорив Зеленський про вибори раніше

Президент вже зазначав, що для проведення виборів в Україні, передусім слід внести зміни до законодавства. Також він наводив агрументи проти президентських та парламентських виборів під час війни.

За словами Зеленського, усі громадяни України повинні мати можливість проголосувати. Однак наразі це важко зробити військовим на передовій. Крім того, право голосу мають використати і українці, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Процес голосування треба зробити максимально безпечним – захистити виборців від російських атак. Також на вибори потрібні кошти, які наразі краще витрачати на оборону.

Слід зауважити, що в США наполягають на проведенні виборів в Україні у 2024 році.