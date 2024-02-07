Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья": Повітряні сили попередили про можливу небезпеку
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ пізно вночі 7 лютого попередили про нову небезпеку з неба. У Росії злетіли кілька бортів Ту-95.
Ворожі повітряні судна Ту-95 можуть бути носіями крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55, якими окупанти регулярно обстрілюють Україну. Тому у разі оголошення повітряної тривоги потрібно реагувати на загрозу.
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У Росії злетіли в небо Ту-95
Повітряні сили близько 2 години 58 хвилин повідомили, що з аеродрому "Оленья" у Мурманській області країни-агресора злетіли кілька бортів Ту-95.
Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – біля 5-ї ранку. Слідкуйте за нашими повідомленнями,
– зазначили військові.
Вони також закликали у разі оголошення повітряної тривоги – прямувати в укриття.
До цього про виліт Ту-95 повідомляли моніторингові телеграм-канали. У каналі Monitor зазначали, що зафіксовано зліт 9 бортів Ту-95.
"Входження до Саратовської області та Каспій – Волгодонського регіону розрахунково о 04:00 – 04:30", – написали представники каналу.
Варто зазначити, що якщо пуски будуть здійснені з міста Енгельс, то орієнтовно літаки прибудуть туди о 04:20 – 05:40. У такому разі ракети долетять до України о 05:20 – 06:20.
Якщо ж "тушки" летітимуть до Каспію, то пуски звідси, скоріш за все, будуть о 05:20 – 06:30. Тоді ракети у повітряний простір України зайдуть о 06:50 – 08:00.
Цієї ж ночі ворог атакував Україну "Шахедами"
- Увечері 6 лютого вперше за довгий час ворог пустив по території України "Шахеди". Уже вночі 7 лютого "почервоніла" більша частина нашої держави.
- Крім того, активно працювала по ворожих безпілотниках наша ППО. Вибухи лунали у Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях.
- Уже о 2 годині 39 хвилин пролунали відбої повітряної тривоги. Сумарно по областях вона тривала майже 4 години.