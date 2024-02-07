Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья": Повітряні сили попередили про можливу небезпеку

Повітряні сили ЗСУ пізно вночі 7 лютого попередили про нову небезпеку з неба. У Росії злетіли кілька бортів Ту-95.

Ворожі повітряні судна Ту-95 можуть бути носіями крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55, якими окупанти регулярно обстрілюють Україну. Тому у разі оголошення повітряної тривоги потрібно реагувати на загрозу.

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У Росії злетіли в небо Ту-95

Повітряні сили близько 2 години 58 хвилин повідомили, що з аеродрому "Оленья" у Мурманській області країни-агресора злетіли кілька бортів Ту-95.

Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – біля 5-ї ранку. Слідкуйте за нашими повідомленнями,

– зазначили військові.

Вони також закликали у разі оголошення повітряної тривоги – прямувати в укриття.

До цього про виліт Ту-95 повідомляли моніторингові телеграм-канали. У каналі Monitor зазначали, що зафіксовано зліт 9 бортів Ту-95.

"Входження до Саратовської області та Каспій – Волгодонського регіону розрахунково о 04:00 – 04:30", – написали представники каналу.

Варто зазначити, що якщо пуски будуть здійснені з міста Енгельс, то орієнтовно літаки прибудуть туди о 04:20 – 05:40. У такому разі ракети долетять до України о 05:20 – 06:20.

Якщо ж "тушки" летітимуть до Каспію, то пуски звідси, скоріш за все, будуть о 05:20 – 06:30. Тоді ракети у повітряний простір України зайдуть о 06:50 – 08:00.

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