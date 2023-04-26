Це підґрунтя для палацового перевороту, – аналітик про злиті розмови російських олігархів

Опубліковано розмову між російським мільярдером Романом Троценком і бізнесменом Миколою Матушевським. Вона може свідчити про готовність бізнесових еліт до усунення Путіна від влади.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він додав, що багато представників еліт у Росії задумуються, яким буде майбутнє без Путіна та не хочуть опинитись на лаві підсудних.

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Такі розмови наближають кінець війни

За його словами, такі розмови є заміром "середньої температури по лікарні" – чим більше Росія втягується у війну з Україною, тим гірше відношення економічної еліти до нинішнього її керівництва.

"Якщо ми говоримо про необхідність зміни Путіна, то після таких розмов мова повинна йти про зміну "колективного Путіна" – тієї верхівки, яка довела Росію до вчинення злочинів. Це дуже добре, що такі думки звучать і розповсюджуються у мережі. Вони ламають всю цю "скабєєвщину", "кісєльовщину" і повідомлення сотень російських воєнкорів", – наголосив Чаленко.

Ігор Чаленко про настрої російської еліти: дивитись відео

Аналітик додав, що публікація таких розмов наближає кінець війни й перемогу України. Водночас він висловив сумнів у тому, що російське населення здатне виступити бунтом проти Путіна.

"Вони радше готові сісти в тюрму, ніж протидіяти режиму. Але ці розмови показують, що існує підґрунтя для палацових переворотів, які вже назрівають в Кремлі. Очевидно, що люди, які зараз при владі, хочуть її зберегти та захистити себе. Вони розуміють, що перемога України невідворотна і трибунал 100% буде", – зазначив Чаленко.

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