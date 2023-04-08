Злитий в мережу "план контрнаступу" – фейк і спецоперація Росії: що кажуть в розвідці й ОП
Українська розвідка повідомила, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ є підробкою. У Зеленського пояснили, що це типова провокація російських спецслужб.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. Ба більше, радник Андрія Єрмака пояснив, яка мета цього "витоку", пише 24 Канал.
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У Зеленського назвали мету "витоків"
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що мета "витоків" очевидна:
- відвернути увагу;
- посіяти сумніви та взаємні підозри;
- внести розколи.
Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи "злив",
– пояснив Подоляк.
Що відомо про "злиті" дані контрнаступу ЗСУ
Андрій Юсов зауважив, що після попереднього аналізу цих матеріалів видно, що там є брехливі цифри по втратах з обох сторін.
Окрім того, частина інформації – з відкритих джерел. Адже Україна неодноразово заявляла про потреби української армії на всіх рівнях.
Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільству немає підстав переживати,
– запевнив розвідник.
За словами Андрія Юсова, контрнаступ буде. Ба більше, головні плани ворог побачить і відчує на полі бою.
Наш розвідник також припустив, що Кремль міг підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.
Що цьому передувало
- 7 квітня в мережі почали поширювати повідомлення щодо можливого "витоку інформації" про контрнаступальні операції Збройних Сил. У паперах нібито детально викладені плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.
- Згодом у нашій розвідці заявили, що ворог робить все, щоб дестабілізувати ситуацію не тільки в інформаційному середовищі України, а й в країн-членів НАТО. Кремль хотів посіяти хаос та зірвати плани ЗСУ щодо наступу та плани Заходу щодо постачання зброї Збройним Силам України.
- У цей же день в CNN написали, що Пентагон почав розслідування щодо ймовірного витоку документів. Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх не сказала, чи документи справжні. Вона тільки запевнила, що їхнє Міністерство оборони "знає про повідомлення в соціальних мережах, і департамент вивчає це питання".