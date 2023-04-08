Злитий в мережу "план контрнаступу" – фейк і спецоперація Росії: що кажуть в розвідці й ОП

Українська розвідка повідомила, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ є підробкою. У Зеленського пояснили, що це типова провокація російських спецслужб.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. Ба більше, радник Андрія Єрмака пояснив, яка мета цього "витоку", пише 24 Канал.

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У Зеленського назвали мету "витоків"

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що мета "витоків" очевидна:

відвернути увагу;

посіяти сумніви та взаємні підозри;

внести розколи.

Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи "злив",

– пояснив Подоляк.

Що відомо про "злиті" дані контрнаступу ЗСУ

Андрій Юсов зауважив, що після попереднього аналізу цих матеріалів видно, що там є брехливі цифри по втратах з обох сторін.

Окрім того, частина інформації – з відкритих джерел. Адже Україна неодноразово заявляла про потреби української армії на всіх рівнях.

Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільству немає підстав переживати,

– запевнив розвідник.

За словами Андрія Юсова, контрнаступ буде. Ба більше, головні плани ворог побачить і відчує на полі бою.

Наш розвідник також припустив, що Кремль міг підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.

Що цьому передувало