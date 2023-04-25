Чутки про новий наступ на Київ були дезінформацією російського Генштабу, – ЗМІ
Джерело:Радіо Свобода
У російському Генштабі провели так звану "спецоперацію з оперативного маскування". Окупаційна влада мала на меті переконати українську розвідку у можливому наступі на Київ.
Про це стало відомо зі злитих документів США, які потрапили у мережу. Журналісти проаналізували секретні дані й з'ясували, що так звана "операція" проходила з 3 по 10 лютого 2023 року.
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Повторний "наступ на Київ" був дезінформацією
Згідно з інформацією, яка є у злитих секретних документах, російська армія не збиралася вдруге наступати на Київ з території Білорусі. Як виявилося, всі дії окупантів були направлені на створення "картинки" для України.
У січні на території Білорусі почали створювати "ілюзію наступу" для України. Спочатку, 16 січня з території Росії перекинули оперативно-тактичні комплекси "Іскандер-М". Пізніше окупанти заявили про спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Росії та Білорусі.
Як доказ ІПСО, російський Генштаб навів звіт своєї служби розвідки щодо реакції України. Ба більше, у злитих документах Пентагону сказано, що окупанти "успішно переконали українські розвідувальні служби у можливості спільного російсько-білоруського наступу з білоруської території".
У злитих документах також йдеться про те, що ЗСУ буцімто вважали навчання в Білорусі "мобілізованих для 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС Росії та підготовка підрозділів 6-ї мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу" було спробою окупантів сформувати боєготові підрозділи для наступу на Волинському напрямку. У підтвердження "успішності" дезінформації окупанти також виділили у зверненні Генштабу ЗСУ попередження від 20 березня 2022 року про "велику загрозу наступу з Білорусі".
Проте згодом українська сторона "розкусила” плани росіян і вже наприкінці лютого 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вірить у новий наступ росіян з території Білорусі. Хоча ворог планував провести ще 2 етапи з дезінформації української сторони щодо можливого наступу з території Білорусі.
Злив секретних документів Пентагону: що відомо
- 6 квітня у мережі з'явилися секретні документи Пентагону. У десятках опублікованих звітах йшлося про плани українського контрнаступу, а також про ситуацію на Сході та відносини з Китаєм.
- У Пентагоні досить довго не реагували на злив документів. Вперше прокоментували інцидент через декілька днів. Помічник голови Пентагону Кріс Мігер заявив, що Міністерство оборони США ще оцінює масштаби "зливу" секретної інформації, але там заявили, що ці дані були секретними.
- Підозрюваного у зливі секретних документів уже затримали. У ФБР звинувачують 21-річного льотчика 1-го класу Національної гвардії Массачусетсу Джека Тейшейру. Його підозрюють у збереженні та передачі секретної інформації національної оборони.