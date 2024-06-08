"Дощ ллє як з відра": у Дніпрі після сильної зливи справжня Венеція

8 червня 2024, 21:02
Читать новость на русском

Вдень, 8 червня, мешканці Дніпра потрапили під сильну зливу. Сильний дощ затопив вулиці, автомобілі з важкістю пересувалися містом.

Відповідні кадри оприлюднюють місцеві телеграм-канали. Центр міста фактично повністю затопило, пише 24 Канал.

Дивіться також Дощі на Заході та Сході та неймовірна спека: прогноз погоди на 9 червня

У Дніпрі пройшлася сильна злива

Так, сьогодні у Дніпрі здійнявся сильний шквал вітру та злива. Напередодні синоптики прогнозували погіршення погодніх умов у місті та області.

Сильна злива у Дніпрі: дивіться відео

Місцеві мешканці у соцмережах опублікували фото та відео негоди. На опублікованих кадрах можна побачити як сильний дощ потроху "затоплював" Дніпро.

У місті вирує негода: дивіться відео

Негода дещо ускладнила рух перехожих та автомобілів. Транспортні засоби у місті фактично "пливли".

Центр міста затопило: дивіться відео

На кадрах, опублікованих очевидцями, видно, що злива досить сильна, адже через неї навіть важко розглянути сусідні багатоповерхівки. Через негоду у місті фіксувалася навіть погана видимість.

Негода у Дніпрі: дивіться відео

Увага! Під час негоди рекомендується бути обережними, не перебувати під деревами під час сильного вітру та грози.

За даними місцевих телеграм-каналів, згодом з-за хмар почали визирати промінці сонечка, внаслідок чого у місті утворилося інше природне явище – веселка. 

У Дніпрі після зливи з'явилася веселка: дивіться фото

Незабаром в Україні знову очікуються дощі та грози

  • В Укргідрометцентрі прогнозували, що в неділю, 9 червня, на Заході, Сході, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях пройдуть короткочасні дощі та грози.
  • На решті території буде без опадів. У західних областях подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
  • Далі, 10 й 11 червня знову пройдуть короткочасні дощі з грозами (на Півдні та Сході місцями), подекуди град, шквали 15 – 20 метрів на секунду.
  • Вночі неділі +11 – +16 градусів. Вдень +23 – +28. На Півдні та Південному Сході вночі +16 – +21, вдень +27 – + 32.
  • Протягом 10 – 11 червня підвищення нічної температури у північних та центральних областях, денної – в Україні на 2 – 4 градуси. Лише на Заході у вівторок знову похолодає.

Автор: Маргарита Волошина