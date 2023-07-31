Київ і область затопило через сильну зливу: вражаючі відео

Дощ не тривав довго, але наслідки зливи значні. Затримується рух транспорту, а вода ллється переходами.

У Києві в понеділок, 31 липня, пройшла злива, тож тепер підтоплено деякі вулиці та підземні переходи.

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Які наслідки зливи в столиці

У соцмережах ширяться відео, на яких можна бачити, як заливає перехід на станції швидкісного трамвая "Політехнічна". Цей трамвай сполучає центр Києва із околицями, зокрема Михайлівською Борщагівкою.

Люди по коліна у воді: дивіться відео

Також видно підтоплені машини і те, що каналізація не може впоратися з потоком води. У соцмережах відзначають, що підтоплення є на Берестейському проспекті.

Що каже міська влада та комунальники

: підтоплення на Берестейському проспекті та Галицькій площі "традиційні" для Києва, адже проспект і площа розташовані в низині, в той час як вода тече згори, з бульвару Шевченка. Також впливає близькість річки Либідь, яка за радянської влади була схована під землю в колектор, а після рясних дощів виходить із берегів.

У телеграм-каналі КМДА станом на 17:50 31 липня не було жодного повідомлення про погіршення погоди, хоча хмари над Києвом збиралися увесь день. Утім, міська влада закликала бути обережними вчора. Тоді комунальні служби мали працювати в посиленому режимі.

На сайті КМДА о 17-й з'явилася інформація про залпову зливу, яка пройшла в столиці та спричинила підтоплення на проспекті Берестейському та вулиці Борщагівській. Гідрослужби ліквідували його.

У Київпастрансі повідомляють, що рух громадського транспорту відновлено, проте він здійснюється з відхиленням від графіка.

Як бачимо, рух Берестейським проспектом відновлено / Скриншот 24 Каналу

Згідно з прогнозом погоди на завтра, 1 серпня, у Києві будуть короткочасні опади.

Літні зливи у столиці

Улітку 2023 року Київ уже декілька разів заливало дощем.