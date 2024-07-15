Понад 200 населених пунктів без світла, електротранспорт змінив маршрути: Львівщина після негоди

Унаслідок грози зі сильним вітром і блискавицею на Львівщині фіксують знеструмлення у різних районах. На місцях працюють відповідні служби.

Пізно ввечері 14 липня у Львові й області розпочався буревій, що лютував майже всю ніч. Вранці наступного дня голова ОВА Максим Козицький підсумував наслідки негоди.

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Львівщина після нічної негоди

Станом на 07:30 без електропостачання залишаються 214 населених пунктів. З них 102 – повністю та 112 – частково.

Відновлюють живлення 74 бригади Львівобленерго у складі 318 працівників, задіяли 111 одиниць спецтехніки,

– йдеться в повідомленні.

Львівська міська рада констатує, що 6 та 7 трамваї, а також 33 тролейбус курсуватимуть зміненим маршрутом. Дізнатись деталі відповідних змін можна за посиланням у телеграм-каналі.

Якщо ви побачили обірвані електромережі, одразу проінформуйте про це Львівобленерго за такими номерами:

0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно);

(067) 333-15-68;

(050) 460-15-68;

(093) 170-15-68;

(032) 290-75-68.

Голова ОВА Козицький закликає не наближатись до обірваних електромереж ближче, ніж на 8 метрів, адже це загрожує смертельним ударом струмом. Відходьте з небезпечної зони варто "гусячим кроком":

Зведіть ступні разом.

Не відривайте їх одна від одної і від землі.

Пересувайтеся дрібними ковзкими кроками.

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Також пізно ввечері 14 липня заступник мера Львова Андрій Москаленко зазначав, що вулиця Кобилиці сталося коротке замикання проводів, що проходять від церкви до будинків. На місце виїхали команди ДСНС, Обленерго та аварійної служби.

Загалом фіксували проблеми зі струмом на Левандівці, а також у Білогорщі та Рясному.