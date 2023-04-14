Зло демонструє свою сутність, – Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Слов'янська

Російські терористи 14 квітня нещадно обстріляли Слов'янськ. На жорстокий обстріл вже відреагував президент.

Український лідер наголосив, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Про це інформує 24 Канал.

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"Жодного ворога непокараним не залишимо"

Президент зауважив, що окупанти жорстоко обстріляли місто. Бійці Путіна влучили у житлові будинки. На жаль, є поранені та загиблі.

Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе,

– підкреслив український лідер.

Президент оприлюднив кадри з місця російського удару. Від побаченого вкрай важко стримувати емоції.

Володимир Зеленський зазначив, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. "Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо", – наголосив глава держави.

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