Маємо поставити цю націю на місце, – Подоляк сказав, що чекає на росіян після поразки у війні

Представники путінського режиму нарікають на те, що світ став "русофобним". Але насправді світ концентрує свою увагу на підтримці України, яка стала жертвою російської агресії.

Про це 24 Каналу розповів Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента України. За його словами, сучасний світ позитивно дивиться на речі.

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Як зазначив радник голови ОП, це Україні поки що доводиться концентруватися на негативі – тобто на "мінусуванні" російських окупантів.

Ми зробимо якомога більше в цьому напрямку "мінусування". Я вважаю, чим менше буде агресивної орди, тим краще для світу в цілому,

– сказав Подоляк.

На його думку, росіяни будуть оговтуватися після війни, втративши величезну кількість молодого чоловічого населення.

Росіяни влаштували святкування геноциду українців

Михайло Подоляк нагадав, що росіяни люблять влаштовувати свята, приводом для яких є горе інших. Зокрема, 22 лютого Владімір Путін провів великий концерт на стадіоні "Лужники". Радник голови ОП наголосив, що цей захід – "фантастична фіксація святкування геноциду населення іншої країни".

Михайло Подоляк Радник голови Офісу Президента України Вони зігнали людей, які з щасливими обличчями танцюють на кістках й роблять це публічно. Кажуть: "Так, ми прийшли на чужу територію, невмотивовано. Ми там жорстоко вбиваємо цивільне населення. Ми їх масово ґвалтуємо. Ми викрадаємо дітей. Ми вбили їх батьків. Й потім святкуємо, тому що ми росіяни".

Радник голови ОП наголосив, що це і є "країна мертвих".

"Наголошую, що це країна, яка в такому вигляді є просто злом. Злом, яке має в такому вигляді перестати існувати", – наголосив Подоляк.

Інтерв'ю Катерини Соляр з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео

Залізний кордон з Росією

Він зауважив, що не йдеться про зникнення Росії у географічному плані.

Нам з вами має бути байдуже, якщо у нас буде зафіксований чудесний залізний кордон із зоною демілітаризації. Байдуже (чи буде існувати Росія – 24 Канал), бо ми будемо у військовому альянсі, будемо мати взагалі інші інструменти впливу на Росію,

– сказав радник голови Офісу Президента.

Подоляк пояснив, що після судових процесів над російською елітою жителів Росії будуть цуратися у всьому світу.

"Росіяни взагалі будуть боятися поїхати в Анталію "поніжитися на пляжі". Адже їх будуть ненавидіти й при необхідності бити за класично російську поведінку будь-де. Маємо поставити цю націю на місце", – наголосив радник голови ОП.

Спеціальний трибунал для Росії

Він додав, що російські окупанти не просто вчиняють злочини проти України, а ще й фіксують це у прямому ефірі. І це також стане предметом для розгляду на спеціальному трибуналі. Як розповів Подоляк, зараз вже є 70 тисяч кримінальних справ по конкретних епізодах воєнних злочинів, зокрема проти цивільного населення

Над створенням спеціального трибуналу для Росії зараз працюють робочі групи, у яких беруть участь представники 20 країн.

Ми дійдемо до правильної формули. Оцей трибунал має зафіксувати один злочин – злочин агресії. І він достатньо просто фіксується. Це Путін, який виступає на радбезі Росії. Всі учасники радбезу 22 лютого 2022 року чітко сказали: "Так, ми будемо заходити в Україну, на суверенну територію, вбивати там людей",

– зазначив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента додав, що окупанти самі зафіксували конкретний злочин на телебаченні. І його буде дуже легко довести у рамках судової процедури з відповідними наслідками для Путіна і всіх інших.

Путін влаштував концерт на стадіоні "Лужники": коротко