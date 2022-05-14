"Мы этого не хотели": під Києвом окупанти лишали цинічні послання в будинках українців

У Гостомелі Київської області росіяни трощили та крали все, до чого могли дотягнутися. Вони вдиралися до квартир, виносили малогабаритні цінні речі, з'їдали запаси їжі та випивали чужий алкоголь.

Журналістка сайту 24 каналу Вікторія Довгань купила квартиру в одній із новобудов Гостомеля – саме у цей будинок через якийсь час зайшло військо окупантів – вони все розтрощили й пограбували. Про те, що крали росіяни, як нині справи з житловим комплексом та як його планують відновлювати – читайте далі пряму мову.

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Вибір квартири та початок війни

Обирати житло почали два роки тому й вирішили зупинитися саме на Гостомелі, бо місто було схоже на мою рідну Житомирщину: навколо ліс, та ще й назва будинку символічна – "Авіатор". Всі знають, що неподалік Гостомеля – аеродром "Антонов", де стояла наша легендарна "Мрія". Тоді ніхто подумати не міг, що через два роки під нашим будинком будуть одні з найзапекліших боїв, бо на перехресті біля нашого будинку був торговельний центр, "Фора". Там стояли кадировці та росіяни.

Так виглядав будинок до вторгнення російських військ / Фото надані сайту 24 каналу:

Коли жах набирав обертів, орки зайшли в наш двір, розквартирувалися у будинку. Вони просто виламували, вигризали, виносили вхідні двері, селилися там, все розграбовували. У них була дивна методика: вони вибивали вічко у дверях й дивилися, чи є що красти у квартирі. Бо там багато квартир ще незаселені, наприклад, як наша – ми лише почали робити ремонт і у нас із цінного був лише котел та щитова – більше нічого.

Погроми та безлад

Росіяни вибивали вічко, дивилися, чи є що вкрасти. Якщо не було чого – вони не хотіли витрачати свої сили на ті двері й квартири взагалі. А там, де було, що винести, вони просто виривали двері з кишками взагалі, заходили, жили там, бухали, заср*ли все. Після себе вони залишили погроми.

Так виглядає будинок після приходу росіян / Фото надані сайту 24 каналу:

Габаритного й великого орки не виносили, мабуть, розуміли, що їм вже край, і треба було тікати, а не було куди все вантажити. Але вони крали дріб'язкове.

Наприклад, у моїх сусідів – це молода родина військових – поцупили машинку для підстригання, дорогий набір кухонних ножів за 200 доларів, з парадної форми цього офіцера зірвали нагороди, незрозуміло навіщо, і з'їли банку грибів та випили горілку, яка була у будинку.

Ще в одних сусідів орки злякалися робота-пилососа, мабуть, подумали, що то якась міна. Бо, коли вони його зняли з зарядки й він поїхав, вони розтрощили його просто вщент.

У решти людей вони крали щось маленьке, що можна легко винести – гроші або цінні речі. Вони розбирали навіть скарбнички, не знаю, що вони намагалися там знайти.

У деяких квартирах чи між поверхами вони залишали записки чи наскельний живопис. Між поверхами вони написали на картонціа в куточку під цією запискою стояла банка з їхнім лайном. Ще в одній квартирі вони обмалювали маркерами холодильник – намалювали, як завжди з помилкамиі якісь вульгарні картинки.

Записка, яку залишили окупанти в будинку / Фото надані сайту 24 каналу

Вони творили досить дивні речі. Вже деякі люди повернулися у свої квартири попри заборону, бо Гостомель поки дійсно дуже небезпечний, там багато вибухівки залишилося, мін, розтяжок.

Ті, хто приїхав, дивуються, що знаходять свої речі у чужих квартирах. Вони там дивани переміщували, матраци тягали. Але люди свої меблі й одяг знаходять часто в інших під'їздах, не знаю, це було на зло чи просто не встигли все винести.

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